В Индонезии ждут визита Путина в ноябре нынешнего года

В преддверии международного форума "Развитие парламентаризма" председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился со спикером Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасаном. Собеседник Володина, в частности, заявил, что в Джакарте ждут визита президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года.

"Наш визит является символом поддержки нашей страной России, а также является подтверждением готовности к развитию отношений", - сказал Хасан, рассказав об ожиданиях президента своей страны.

Индонезийский спикер также поблагодарил Володина за подарок в виде портрета Путина. "На холсте сзади - подпись президента, для меня это очень ценный и важный подарок", - сказал Хасан, посетовав, что "так ни разу еще и не повстречался" с российским лидером. Он сообщил, что искреннее восхищается российским лидером, и с улыбкой признался, что даже "выучил наизусть походку" президента РФ.

- Вы человек, который неоднократно публично высказывался в поддержку президента Владимира Путина, поэтому в Вашем лице мы встречаем большого друга, - обратился Володин к Зулькифли Хасану.

Глава нижней палаты российского парламента также выразил уверенность, что форум станет возможностью обсудить ключевые вопросы повестки. "Нас объединяет одно - желание жить в мире и дружбе", - сказал он.

Председатель Народного консультативного конгресса позже рассказал журналистам о повестке Индонезии на парламентском форуме (пройдет 4-5 июня в Москве). Делегация, по его словам, призовет других парламентариев поддержать независимость Палестины. Кроме того, Индонезия собирается призвать к максимальному сотрудничеству по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. В целом государство выступает за повышение роли РФ на международной арене, сказал также политик.