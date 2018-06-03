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03.06.2018 20:18
Рубрика: Общество

Школьники Хайнаня начали изучать русский язык

В городе Санья, китайском побратиме российского Хабаровска, открылся класс русско-китайской дружбы
Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Спецвыпуск №7582 (119)
Мэры двух городов - У Яньцзюнь и Александр Соколов - в конце 2017 года подписали меморандум о развитии образования. Одним из пунктов документа значилось создание класса, в котором китайские школьники будут изучать основы русского языка.

- Такое решение - на пользу и России, и Китаю, оно способствует расширению межгосударственных отношений, - подчеркнула начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

И вот 9 мая в школе № 1 города Санья торжественно открыли необычный класс. Школьная доска разлинована под буквы, над нею протянулась алфавитная лента. На стене - карта России и геральдика государства. В уголке русской культуры блестит золотым боком самовар, сияют гжель и хохлома, притягивает взгляд яркий народный костюм, так и зовет коснуться струн балалайка.

Фото: Правительство провинции Цзилинь (КНР)
Аспирантка из России осуществила свою мечту в китайском университете

Прилетевшие из Хабаровска учителя облачились в традиционные русские сарафаны и провели первый открытый урок. Сами они, кстати, владеют китайским, так что контакт со своими учениками установили сразу. За полчаса педагоги успели рассказать о российских традициях, показать видеосюжеты о России, сделать фольклорные и музыкальные вставки. К концу урока ребята уже могли сказать по-русски "Здравствуйте", "Меня зовут…", "До свидания".

- Затем был организован методический семинар для администрации и учителей школы № 1, - рассказал начальник отдела общего образования управления образования Хабаровска Владислав Савкин. - А для школьников еще несколько дней продолжались уроки русского, где они все глубже знакомились с фонетикой и особенностями языка. Если на первом занятии ребята были несколько зажаты и скованны под прицелом теле- и фотокамер, в присутствии китайских и российских официальных лиц, то в последний день наши учителя задержались на полтора часа - ученики хотели продолжения, общения, начали задавать вопросы.

С сентября класс русско-китайской дружбы заработает на постоянной основе. Китайская сторона указывает, что русский на Хайнане становится все более востребованным и спрос на языковые занятия очень высок

Пробные уроки прошли с успехом. С сентября класс русско-китайской дружбы заработает на постоянной основе. Планируется, что в нем во внеурочное время будут заниматься около 20 учеников 7-9-х классов. Китайская сторона указывает, что русский на Хайнане становится все более востребованным и спрос на языковые занятия очень высок.
С 1 мая можно без визы прилететь на 30 дней на Хайнань

К осени на тропический остров приедут работать два учителя из Хабаровска. Как сообщил Владислав Савкин, кандидатуры уже подбирают. Скорее всего, это будут педагоги-китаеведы, которые буквально на днях оканчивают последний курс Тихоокеанского госуниверситета.

- Класс в городе Санья - это первый международный образовательный проект, который мы реализуем совместно с китайской стороной, но не последний, - отметил заместитель мэра Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров. - В настоящее время идет работа по созданию русской школы в еще одном городе-побратиме Хабаровска - Харбине. Я считаю, что развитие международного образования - это важный аспект взаимодействия между странами, о котором говорят их лидеры - Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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