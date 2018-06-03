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03.06.2018 18:48
Рубрика: Культура

Правый крайний: гол, который принес победу

На главной площади страны наградили победителей конкурса "Игра, изменившая жизнь"
Текст: Татьяна Шипилова
Михаил Визель, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ, на Красной площади провел церемонию награждения литературного конкурса "Игра, изменившая жизнь".

"Команда в сборе, можем не ждать свистка, потому что свистком на главной площади страны служат Кремлевские куранты!" - начал он.

Это уже не первый конкурс, организованный "Годом Литературы". В этом году, в преддверии чемпионата мира по футболу в России, рассказы решили посвятить спорту.

Было прислано 40 работ. "Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы. То ли все уже тренируются с мячами во дворах, то ли тема слишком сложная, - предполагает ведущий. - Но тем приятнее выбирать победителей среди прекрасных работ".

Первый приз вручала от себя Первая Образцовая типография. Галина Устинова, представляя наших друзей и партнеров, рассказала, как приятно всегда поддерживать проекты "Года Литературы", и назвала имя первого призера - Мити Бунина.

- У вас такая литературная фамилия. Вы имеете отношение к Ивану Бунину?

- Я его читал в школе.

Фото: Сергей Михеев / Аркадий Колыбалов / Михаил Синицын
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Автор рассказа "Правый крайний" получил в подарок от Первой Образцовой типографии "Записки вратаря" Льва Яшина в футбольной суперобложке.

Именно этот рассказ занял 3-е место по мнению профессионального жюри. Приз и диплом вручил Алексей Михеев, руководитель портала "Словари - XXI век".

Митя Бунин - актер театра и кино.

- Ну тогда мы будем следить за вашим творчеством, - пообещал Михаил.

- Тогда я буду что-то делать, - пообещал Митя.

Рассказ "Правый крайний" - это фантазия автора, составленная из разных эпизодов его жизни и жизни его знакомых.

Приз читательских симпатий получила профессиональная журналистка Вероника Гудкова, уверявшая, что в ее рассказе - все абсолютная правда, кроме имен.

Она же со своим рассказом заняла и 2-е место. Памятные призы и диплом ей вручил Михаил Фаустов, организатор чемпионата по чтению вслух "Открой рот".

Приз за 1-е место вручал доктор физико-математических наук и по совместительству детский писатель Юрий Нечипоренко.

Диплом и подарки за рассказ "Стоппи" за Леонида Алексеева, математика и программиста, приехала получать его жена.

Оказалось, что литературой победитель конкурса занялся относительно недавно, обычно на подобных конкурсах входил лишь в десятку, а тут сразу успех.

"Пусть ваш муж пришлет свои рассказы в журнал "Русская жизнь", мы предлагаем сотрудничество", - сказал Юрий Нечипоренко.

Специальный приз от председателя жюри, президента Ассоциации спортивных журналистов Николая Долгополова получил 12-летний Илья Выговский. Он написал рассказ в эпистолярном жанре со своими стихами и прислал работу аж из Владивостока.

Гран-при получила Ирина Коробейникова, и ей в Караганду отправляется книга о футболе "Игра народная" с автографами авторов.

Вообще все книги о футболе в качестве призов предоставило издательство "Эксмо".

В конце церемонии немного поговорили о футболе, о феномене термина "угловой", который так и не был заменен иностранным словом "корнер", и разыграли несколько призов от "Российской газеты" в футбольной викторине.

Источник: портал "Год литературы"

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