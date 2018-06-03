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03.06.2018 16:19
Рубрика: Общество

В России подана на регистрацию инновационная вакцина от гриппа

Текст: Ирина Невинная
Уже через несколько месяцев, перед наступлением будущего эпидемического сезона, россияне смогут защититься от гриппа с помощью новой, современной вакцины. Впервые в нашей стране разработана и проходит регистрацию инновационная 4-х валентная противогриппозная вакцина, которая ставит барьер большему количеству разновидностей возбудителей этого опасного заболевания.

В нынешнем году новая вакцина будет формировать иммунитет к двум штаммам вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и двум штаммам вируса гриппа В (Виктория и Ямагата). До сих пор все отечественные вакцины защищали от трех типов вируса.

Фото: depositphotos.com
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Какие именно штаммы включаются в вакцину, ежегодно решают эксперты ВОЗ на основании наблюдений за циркуляцией разных типов гриппа в мире. "Хотя грипп считается контролируемой инфекцией, но вирус, его вызывающий, уникален: он обладает очень высокой способностью постоянно меняться, мутировать с появлением штаммов с новыми свойствами, что и делает грипп непредсказуемым и опасным, - пояснил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, профессор Николай Брико. - Именно поэтому происходят пандемии гриппа, которые сопровождают человечество на протяжении многих столетий. И сегодня, несмотря на накопленные знания и современные достижения в вирусологии, генетике, молекулярной биологии, химии и наличие высокотехнологичных производств, противостояние с вирусом гриппа не ослабевает, переходя на новый этап".

Эпидемиологи, инфекционисты единодушны: самый надежный способ защиты от гриппа - ежегодная вакцинация перед наступлением эпидсезона. К сожалению, 100% эффективностью не обладает ни одна из существующих вакцин: в мире циркулирует много штаммов гриппа, и ежегодно эксперты ВОЗ "вычисляют", от каким именно из них будут будут ставить барьер с помощью иммунизации населения в конкретном году. По оценкам экспертов ВОЗ, в те сезоны, когда вакцинные и циркулирующие штаммы совпадают, вакцинация позволяет снизить частоту заболеваний в популяции на 50-60%. То есть риск заболеть гриппом снижается минимум в два раза. При этом специалисты подчеркивают: даже в случае заражения люди, сделавшие прививку, переносят грипп намного легче и без осложнений. Понятно, что включение в вакцину еще одного, четвертого штамма, расширяет спектр ее действия и усиливает защитные свойства.

Фото: REUTERS/Gary Cameron
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В 2012 году ВОЗ признала потенциальные преимущества от включения второго штамма В в состав трехвалентных вакцин, поскольку география гриппа В расширяется, и его вклад в сезонные жпидемии возрастает, - сообщил председатель Европейской научной группы по гриппу (ESWI), профессор Альберт Остерхаус. В Европе первая такая вакцина была зарегистрирована и начала применяться в 2013 году. Теперь она начнет выпускаться и в нашей стране.

При этом российская вакцина отличается дополнительным преимуществом: она содержит так называемый адъювант полиоксидоний - вещество, усиливающее иммунный ответ при вакцинировании, что позволяет уменьшить концентрацию антигенов в одной дозе препарата, сделав его более безопасным. Клинические исследования новой вакцины проводились в Европе, при участии зарубежных специалистов.

"Из данных 30 клинических исследований, проведенных у лиц всех возрастов, получены убедительные свидетельства, подтверждающие, что вакцина является безопасной и обладает преимуществами по сравнению с трехвалентными вакцинами, используемыми в настоящее время", - сообщил управляющий директор Европейской консалтинговой биотехнологической компании Рональд Компьер (Нидерланды).

Фото: depositphotos.com
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По данным компании-производителя, вакцина будет полностью российской: она будет производиться по технологии полного цикла, начиная с этапа выпуска субстанций, в том числе, антигенов, по стандартам GMP в одноразовых шприцах без консервантов на силами двух иммунобиологических компаний в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Уже в этом году вакцина будет доступна для иммунизации взрослых граждан в нашей стране. Кроме того, у нового препарата хорошие перспективы для экспорта. В компании-производителе говорят о планах вывода российской четырехвалентной противогриппозной вакцины на рынки стран ЕврАзЭС и Ближнего Востока.

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