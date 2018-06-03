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Рубрика: Экономика

Три цвета мороженого

В России начали маркировать мороженое и обувь
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Сразу два эксперимента по маркировке стартовали в России. Цветом будут маркировать продукты питания, а цифровой меткой - обувь.

Маркировка продуктов питания реализована по принципу светофора. Красный означает "стоп" - стоит задуматься, а так ли нужно употреблять этот продукт? Увидев желтый, нужно притормозить: продукты, может, и вкусные, но не стоит ими злоупотреблять. Зеленый означает, что продукт можно есть без ограничения.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом, которое стало первым продуктом, промаркированным в России, - 0,014 грамма. Этот компонент обозначен зеленым цветом. А вот сахара почти 15 граммов - это уже желтая зона. Надо быть осторожным.

Производители могут подключиться к проекту по мере готовности производства. О готовности нанести добровольную маркировку к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.

Второй проект - это добровольная маркировка обуви. Как рассказали "РГ" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) - операторе пилотного проекта - эксперимент поможет участникам рынка перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.

Как поясняет председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, производители и импортеры будут наносить двухмерный цифровой код на обувную коробку или на товарный ярлык. Через него можно проследить весь путь каждой пары обуви - от производства до вывода товара из оборота.

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