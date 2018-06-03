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Рубрика: В мире

В Таиланде умер проглотивший 80 пакетов дельфин

Черный дельфин проглотил восемь килограммов пластиковых пакетов. Они застряли у животного в желудке и в горле.

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Дельфин потерял способность глотать и переваривать пищу и скончался, несмотря на попытки зоологов его спасти. Всего млекопитающее проглотило 80 пакетов, передает РИА Новости.

Ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов. По прогнозам специалистов, через десять лет количество пластикового мусора в мировом океане утроится.

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