В Таиланде умер проглотивший 80 пакетов дельфин

Черный дельфин проглотил восемь килограммов пластиковых пакетов. Они застряли у животного в желудке и в горле.

Дельфин потерял способность глотать и переваривать пищу и скончался, несмотря на попытки зоологов его спасти. Всего млекопитающее проглотило 80 пакетов, передает РИА Новости.

Ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов. По прогнозам специалистов, через десять лет количество пластикового мусора в мировом океане утроится.