Женская сборная России по волейболу завтра в китайском Цзянмыне матчем против США начинает предпоследнюю, четвертую игровую неделю регулярного чемпионата Лиги Наций, в которой участвуют 16 сильнейших команд мира. В Поднебесную наши девушки прибыли из сербского городка Кралево.

В Кралево, расположенном в 170 километрах от Белграда, команда главного тренера Вадима Панкова уступила хозяйкам (0:3), а затем обыграла и Турцию (3:2), и Бельгию (3:1). После девяти туров у россиянок шесть побед и три поражения, девушки продолжают претендовать на попадание в "Финал Шести", где выступят пять лучших участников "регулярки" и гарантированно китаянки как хозяйки решающей стадии.

На матчах в Сербии сборную страны сопровождал специальный корреспондент "РГ", побеседовавший с рулевым национальной дружины Вадимом Панковым под занавес мини-турнира.

Каждый матч вы меняли стартовый состав. Поясните основные замены.

Вадим Панков: В первой игре против Сербии сознательно не нагружал нашего капитана Ксению Парубец. Ее основные усилия должны были быть направлены на матчи с Турцией и Бельгией, где мы реально рассчитывали на победы, которых в итоге и добились. Но перед встречей с бельгийками Ксения приболела. Блокирующая Ангелина Лазаренко хорошо сыграла с хозяйками, однако перед Турцией я посчитал, что у ее коллеги по амплуа Кати Ефимовой опыта подобных матчей побольше. Диагональная Дарья Малыгина два матча сыграла слабенько, но я не мог не дать ей шанса исправиться - и она вышла "в старте" на третий тур. Катя Любушкина отлично провела сложную встречу с Турцией, набрала сразу девять очков только за счет блока, но против Бельгии начинали игру те же Лазаренко и Ефимова: плановая ротация. В третьем матче Любушкина подключилась после второго сета и здорово помогла. Я на нее всегда рассчитываю, она очень серьезный человек и дисциплинирует наш коллектив. Это уже сложившийся, взрослый, спокойный игрок, способный поднять команду в сложной ситуации.

Наш общий результат в Кралево вас устроил?

Вадим Панков: Безусловно. Мы постарались оказать сопротивление Сербии, но действующие чемпионки Европы собрали на домашний этап лучший состав, плюс поддержка почти пятитысячного зала. Главная задача - победить Турцию и Бельгию - оказалась выполнена. Именно на эти встречи был особый настрой. Поэтому я поздравляю девчонок и многочисленных болельщиков нашей сборной, которые активно следят за телетрансляциями игр Лиги Наций.

Первый официальный матч в сборной провела Таня Юринская из вашего ВК "Заречье-Одинцово". Что скажете по ее дебюту?

Вадим Панков: С Бельгией у Татьяны была возможность еще и выиграть свой первый мяч за сборную. Пока не получилось, но все впереди. Шансы будут предоставляться. А на последнюю игровую неделю в польском Валбжихе планирую привлечь еще одного абсолютного дебютанта сборной: блокирующую Юлию Бровкину - это хороший и перспективный молодой игрок.

Согласны, что логистика Лиги Наций чудовищна? Ведь вы дважды мотаетесь из Европы на юго-восток Азии и обратно...

Вадим Панков: Роптать не будем. Нам, конечно, не так повезло, как мужской сборной России, у которой все этапы в Европе. Зато у девчонок нет перелета в Америку. Уже хорошо!