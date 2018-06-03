Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой"

И без того раздутый, как тульский самовар, "послужной список" продюсера Харви Вайнштейна (порядка семидесяти обвинений), продолжает пополняться. Еще три актрисы подали против некогда одного из самых влиятельных людей в Голливуде судебный иск - в пятницу.

Две из них утверждают, что Вайнштейн домогался их, удерживая силой в номере отеля, одна обвинила киномагната в изнасиловании. Об этом передает Fox News.

Актриса, режиссер и продюсер Мелисса Томпсон утверждает, что неугомонный Харви домогался ее в 2011 году, когда женщина попыталась добиться от него помощи на своем проекте.

На традиционный вопрос, почему раньше не пожаловалась, Томпсон дала традиционный ответ: опасалась, что продюсер уничтожит ее карьеру. Поскольку он имел к тому все возможности. Но нынче времена уж не те, что раньше: пробили часы воспрянуть, поднять голову, подать гневный голос.

Вторая женщина, Кэйтлин Далани, утверждает, что на Каннском кинофестивале в 1996 году она подвергалась сексуальному насилию со стороны Вайнштейна, избиению, угрозам и была удерживаема против воли в гостиничном номере похотливого злодея.

Со слов третьей предполагаемой жертвы, Лариссы Гомес, она пришла на встречу с Вайнштейном, чтобы "обсудить возможности карьерного роста в киноиндустрии", но вместо этого была проведена в гостиничный номер продюсера, где также подверглась угрозам, избиениям и неприятным нападениям.

Адвокат подозреваемого Брафман доложился каналу, что пребывает в недоумении и не имеет понятия, кто все эти женщины, включая Мелиссу Томпсон, и никогда он с ними не встречался по делу своего клиента.

Томпсон известна по фильмам и сериалам "Мертвые адвокаты", "Рука дьявола", "Демоны Деборы Логан", "Неприятности с обезьянкой", "Армейские жены", "Холм одного дерева". В 2014-м выступила режиссером и сценаристом комедийной мелодрамы Helen, Sweetheart of the Internet, где сыграла главную роль.

Ныне пятидесятилетняя Далани дебютировала на экранах в эротической серии "Дневники Красной туфельки", далее снявшись в роли Хизер Морган в "Скорой помощи", "Касле", ремейке "Олдбоя", последних "Трансформерах", триквеле "Маньяка-полицейского", "Любовницах".

Канадская актриса Ларисса Гомес начала с сериала "Ее звали Никита", снялась в "Ловушке для свингеров", "Вирусе любви", C.S.I., второй "Обители зла" и двух частях "Пилы".

Ранее мы писали, что в случае доказанной вины Вайнштейну может грозить пожизненное заключение.