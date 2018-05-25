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Обвиненный в изнасилованиях Вайнштейн может получить пожизненное

Новость 25.05.2018, 19:20 | Текст: Олег Усков

66-летний американский кинопродюсер и режиссер Харви Вайнштейн, задержанный сегодня полицией Нью-Йорка и позже отпущенный под залог в миллион долларов - о чем, по сведениям СМИ, была предварительная договоренность - в теории может получить пожизненное заключение.

По сообщению Reuters, Вайнштейн обвиняется, в том числе, в изнасилованиях первой степени. Где имеется ввиду принуждение к сексуальным контактам посредством силы, избиения и даже похищения и принуждение силой к оральному либо анальному сексу.

Фото: kinopoisk.ru
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Имена жертв не названы, но, по мнению СМИ, одной из них может быть актриса Люси Эванс, которую Вайнштейн принудил к оральному сексу в 2004 году в офисе своей компании Miramax, второй - актриса Пас де ла Уэрта, которую, по ее словам, Вайнштейн изнасиловал дважды.

Напомним. Скандал вокруг продюсера, следом потянувший десятки других деятелей Голливуда, разгорелся прошлой осенью. После чего Вайнштейна обвинили в домогательствах и изнасилованиях порядка семидесяти женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Уму Турман, Кару Делевинь, Сальму Хайек, Роуз МакГоуэн, так далее.

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Фото: AP Photo/Andres Kudacki
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