Обвиненный в изнасилованиях Вайнштейн может получить пожизненное

66-летний американский кинопродюсер и режиссер Харви Вайнштейн, задержанный сегодня полицией Нью-Йорка и позже отпущенный под залог в миллион долларов - о чем, по сведениям СМИ, была предварительная договоренность - в теории может получить пожизненное заключение.

По сообщению Reuters, Вайнштейн обвиняется, в том числе, в изнасилованиях первой степени. Где имеется ввиду принуждение к сексуальным контактам посредством силы, избиения и даже похищения и принуждение силой к оральному либо анальному сексу.

Имена жертв не названы, но, по мнению СМИ, одной из них может быть актриса Люси Эванс, которую Вайнштейн принудил к оральному сексу в 2004 году в офисе своей компании Miramax, второй - актриса Пас де ла Уэрта, которую, по ее словам, Вайнштейн изнасиловал дважды.

Напомним. Скандал вокруг продюсера, следом потянувший десятки других деятелей Голливуда, разгорелся прошлой осенью. После чего Вайнштейна обвинили в домогательствах и изнасилованиях порядка семидесяти женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Уму Турман, Кару Делевинь, Сальму Хайек, Роуз МакГоуэн, так далее.