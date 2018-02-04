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Ума Турман рассказала, как Харви Вайнштейн пытался ее изнасиловать

Новость 04.02.2018, 23:50 | Текст: Олег Усков

Как отмечалось ранее, рано или поздно должен наступить момент, когда все голливудские актрисы, исключая Мерил Стрип и Натали Портман, признаются, что их насиловал или как минимум домогался Вайнштейн.

Подтверждение - Ума Турман, которая, ранее демонстративно не поздравила продюсера с национальным праздником, пожелав ему медленной смерти, теперь пошла дальше, рассказав о случаях сексуального напора продюсера, адресованного в ее сторону.    

Как пишет Variety, инциденты имели место дважды. Первый - после триумфа "Криминального чтива", который Харви предложил ей отметить в одном из отелей Парижа, далее начав зазывать в сауну, при этом распахнув полы своего халата. Как утверждает Турман, она не поддалась и как только поняла, к чему все это ведет, сразу ушла. Решив, что продюсер просто излишне "эксцентричен".

Фото: AFP/ FRANCOIS GUILLOT
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Во второй раз Вайнштейн оказался более нахрапист. Инцидент произошел также в отеле, но уже в лондонском "Савое", где Харви "проделал множество мерзких вещей". В частности, "попытался взобраться" на актрису. При этом Турман подчеркивает, что до реального изнасилования дело не дошло.

Актриса рассказала, что давно знала Вайнштейна и какое-то время старалась не обращать внимания "на знаки", но невесело задумалась после того, как Вайнштейн пригрозил уничтожить ею карьеру, если она кому-нибудь пожалуется на произошедшее. 

Как говорит актриса, теперь она чувствует свою вину в том, что не разоблачила "хищника" раньше. И особенно ей стыдно в связи с тем, что Вайнштейн продюсировал "Убить Билла" Тарантино - кино, воспевающее женскую силу.

Представитель Вайнштейна почти все сказанное Турман, разумеется, отвергает. Утверждая, что "физически" продюсер на актрису никогда не нападал. Хотя некий "инцидент в Лондоне", действительно, был.

А что касается ситуации в Париже, то это Харви просто "неверно воспринял" подаваемые актрисой сигналы. За что извинился.  

Позже стало известно, что Вайнштейн намерен подать в суд на Турман.

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