Харви Вайнштейн подаст иск в отношении актрисы Умы Турман

Харви Вайнштейн готовит подачу иска в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, произошедших 25 лет назад. По ее словам, Вайнштейн домогался ее, а позже угрожал разрушить ее карьеру.

Адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был шокирован "ложными обвинениями со стороны Умы Турман" и рассматривает возможность обратиться в суд, передает РИА Новости. Между тем Вайнштейн признает, что совершал неподобающие поступки в отношении актрисы.

"Почему госпожа Турман решила подождать 25 лет для того, чтобы публично обсудить этот инцидент, и зачем она решила приукрасить то, что действительно произошло, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия, является загадкой для господина Вайнштейна и его адвокатов", - отметил защитник продюссера.

Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин.