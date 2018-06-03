Вячеслав Володин встретился с участниками международного форума

В понедельник по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в Москве стартует масштабный международный форум "Развитие парламентаризма". Представители 97 стран в течение двух дней вместе будут искать ответы на самые актуальные вопросы современности. С рядом руководителей иностранных парламентов глава нижней палаты встретился в преддверии форума.

Переговоры проходили в Госдуме в течение воскресенья. В частности, с вице-президентом Восточной Республики Уругвай, председателем Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански Володин говорил о том, как важны отношения без двойных стандартов. Его собеседница подтвердила, что Уругвай полностью разделяет этот подход. Тому подтверждением стала реакция страны на последствия так называемого "дела Скрипалей". На Уругвай оказывалось давление со стороны США с требованием выслать российских дипломатов из-за инцидента в Великобритании, рассказала Лусия Тополански. "Но мы отказались, именно следуя принципу, что мы не должны вмешиваться в дела других государств", - сказала политик.

Мексика поддержит заявку России при выборе города, в котором пройдет всемирная выставка EXPO -2025

Володин поблагодарил власти Уругвая за позицию, предположив, что европейским странам стыдно за то, что они поддались провокации и высылали дипломатов РФ в знак солидарности с Великобританией.

В ходе беседы поднимались и другие темы. В частности, был отмечен тот факт, что у Москвы нет прямых авиарейсов с Уругваем. Председатель Госдумы согласился, что надо изучить возможность налаживания прямого авиасообщения.

А отношениям с Мексикой мешают визовые ограничения. На встрече с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эдгаром Ромо Гарсиа Володин поднял вопрос об установлении безвизового режима между странами. Тема приобретает особую значимость, считает он. К тому же Россия практически со всеми странами Латинской Америки уже подписала такого рода соглашения.

Собеседник Володина, в частности, сообщил, что Мексика поддержит заявку России при выборе города, в котором пройдет всемирная выставка EXPO-2025. Выбирать предстоит в ноябре этого года, и РФ предложила кандидатуру Екатеринбурга.

То же заверение Володин получил еще от одного коллеги, прибывшего на форум. Правительство Монголии уже приняло решение о поддержке заявки, сообщил председателю ГД спикер парламента Монголии Миеэгомбо Энхболд.

Председатель Народного консультативного конгресса Республики Индонезии Зулькифли Хасан, в свою очередь, сообщил Володину, что в Москву его, в частности, привело восхищение Владимиром Путиным. "Я даже копирую его походку", - сказал Хасан.

Глава нижней палаты российского парламента поделился с каждым собеседником ожиданиями от предстоящего мероприятия. В частности, на встрече с представителем Индонезии он напомнил, что в каждой стране - свои национальные законодательные традиции, разные политические системы. Но важно выработать те решения, которые будут актуальны для всех.

Встречи с руководством парламентов разных стран в Госдуме продолжались до вечера воскресенья, да и на "полях" форума Володина ожидали двусторонние переговоры. В общей сложности главе нижней палаты предстоят 15 "двусторонок", анонсировали ранее в ГД.