Вице-канцлер Австрии: Для ЕС настало время отменить санкции против РФ

Евросоюз должен наладить отношения с Россией и отменить действующие против нее санкции. Такую точку зрения озвучил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью газете Osterreich. Он пояснил, что после того, как США ввели пошлины на европейские алюминий и сталь, Брюсселю следует проводить более независимую от Вашингтона линию в отношении Москвы.

Чиновник, который по совместительству является министром по делам государственной службы и спорта, заявил, что с учетом действий США "честная торговля невозможна", а потому Евросоюз "должен отреагировать".

"ЕС следует переосмыслить свою позицию, - считает он. - Ведь санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предостерегал против того, чтобы подталкивать Россию к Китаю. Пришло время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические связи с РФ".

По словам Штрахе, он рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который 5 июня посетит Австрию с рабочим визитом.