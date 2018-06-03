Вице-канцлер Австрии выступил за отмену санкций против РФ

Вице-канцлер Австрии и лидер правонационалистической Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть свою позицию в отношении РФ и отменить санкции.

"Настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - цитирует Штрахе РИА Новости.

После возвращения Крыма в 2014 году в состав РФ Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.