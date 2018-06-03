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03.06.2018 12:48
Рубрика: Власть

Володин поднял вопрос об установлении безвизового режима с Мексикой

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме продолжается серия встреч в преддверии международного форума "Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эдгаром Ромо Гарсиа.

В частности, глава нижней палаты парламента РФ поднял вопрос об установлении безвизового режима с Мексикой. Тема приобретает особую значимость, считает он.

- Учитывая, что Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашения, нам, конечно, крайне важно было бы этот вопрос также обсудить, - заявил Володин.

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Он также напомнил, что Мехико является одним из основных торговых партнеров Москвы в Латинской Америке. "Нам важно динамику не снижать, и парламенты должны вносить свою лепту в эти отношения", - отметил глава палаты

В свою очередь Эдгар Ромо Гарсиа заверил, что в Мексике готовы к диалогу с Россией, ведь у государств есть много точек соприкосновения. В частности, Россия и Мексика заинтересованы в активизации сотрудничества по многочисленным вызовам: это борьба с наркоторговлей, с организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми, коррупцией.

Собеседник Володина также сообщил, что Мексика поддержит заявку России в ноябре этого года при выборе города, в котором пройдет всемирная выставка EXPO-2025. РФ предложила кандидатуру Екатеринбурга.

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