Володин: Странам ЕС наверняка стыдно за высылку дипломатов РФ

В Госдуме стартовали двусторонние встречи спикера Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум "Развитие парламентаризма". На переговорах с вице-президентом Восточной Республики Уругвай, председателем Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански глава нижней палаты парламента, в частности, обсудил ситуацию с так называемым делом Скрипалей.

Собеседники, в частности, согласились с незыблемостью принципа уважения национального суверенитета.

В основу отношений парламентов должны быть положены принципы взаимодействия, основанные на дружбе и сотрудничестве, невмешательстве во внутренние дела государств и отсутствии двойных стандартов, подчеркнул Володин. Тополански заявила, что Уругвай полностью разделяет этот подход.

Тому подтверждением стала реакция страны на последствия дела Скрипалей. На Уругвай оказывалось давление со стороны США с требованием выслать российских дипломатов из-за инцидента в Великобритании, рассказала Лусия Тополански.

- Но мы отказались, именно следуя принципу, что мы не должны вмешиваться в дела других государств, - сказала политик.

Она не сомневается, что и на руководство других стран Латинской Америки тоже пытались оказывать давление.

Володин поблагодарил власти Уругвая за позицию. "Хочется выразить вам слова благодарности, что вы не поддались и не пошли на поводу и не поддались давлению в данном случае со сторон США", - сказал он.

- История показывает, что политические провокации продолжаются сегодня в мире, - заявил глава нижней палаты. - Великобритания, спровоцировав эту ситуацию, основывалась на отравлении Скрипалей. Потом, когда это все развалилось, всем стало очевидно, что это была провокация, направленная на повышение напряжения в отношениях не только между нашими странами, но и между другими странами.

В этой истории "все покрыто туманом", заметил он.

Володин также предположил, что европейским странам стыдно за высылку дипломатов РФ в знак солидарности с Великобританией. Спикер Госдумы также указал на нестыковки в выдвигаемых против России обвинениях в отправлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

- Многие европейские страны поддались этой провокации, приняли решения, за которые им наверняка сейчас стыдно. Нет ни доказательств, ни логики, - пояснил он.

В ходе беседы поднимались и другие темы. В частности, тот факт, что у Москвы нет прямых авиарейсов с Уругваем. Председатель Госдумы согласился, что надо изучить возможность налаживания прямого авиасообщения между Россией и Уругваем. Дело в том, что экономические отношения стран сейчас все больше и больше развиваются.

Спикер Сената Уругвая, кроме того, обратила внимание на еще одну проблему: в Латинской Америке наблюдатеся нехватка СМИ, которые давали бы прямую информацию из РФ. В связи с этим она отметила важность работы агентства Sputnik в Южной Америке. Ведь ее население имеет возможность получать достоверную информацию о событиях в России и Европе именно благодаря этому СМИ.

- Нам нужен сигнал из России, - пояснила парламентарий. - Во время диктатуры в Уругвае мы получали информацию по коротковолновому радио, на то время было очень важно получать информацию извне.

В качестве примера председатель Сената Уругвая напомнила события вокруг Крыма в 2014 году, когда в Латинской Америке "получали противоречивую информацию", и простому населению было трудно понять происходящее.

"Когда есть одна страна, которая через свой фильтр проводит информацию, мы получаем искаженную картину", - посетовала она.