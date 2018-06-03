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03.06.2018 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Идите в болото

Гидрогеографическая карта страны меняется под влиянием естественных причин
Текст: Юрий Шевчук (руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест")
Российская газета - Спецвыпуск №7582 (119)
Многие считают, что болота - природное недоразумение, даром пропадающая земля. Это заблуждение когда-то стало причиной неоправданных программ по осушению, которые в конечном счете принесли природе немало вреда.
Большие болотные массивы смягчают климат во многих регионах России. Фото: РИА Новости www.ria.ru Большие болотные массивы смягчают климат во многих регионах России. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Большие болотные массивы смягчают климат во многих регионах России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На самом деле болотные массивы - неотъемлемая часть нашей природы, они жизненно необходимы. В первую очередь это аккумуляторы тепла, они не замерзают полностью даже самой суровой зимой. Не случайно на болотах растет много видов растений и обитает множество животных, которые могут жить только там. За счет сохранения тепла болота регулируют климат, делая его более мягким. Во многом благодаря им в европейской части России не жесткая континентальная зима, а долгая и влажная осень. Это способствует хозяйственному использованию земель, увеличивая вегетативный период, что облегчает сбор урожая, не позволяет ему вымерзать.

Во-вторых, болота - это огромные резервуары воды. И, наконец, болота - это поглотители углекислоты. Из школьного курса биологии мы знаем, что углекислый газ поглощают деревья, но потом они возвращают его в атмосферу в процессе гниения опавшей листвы, веток, стволов. А растения болот при жизни выделяют кислород и поглощают углекислый газ, а потом погибают и превращаются в торф, не выделяя углекислоту в атмосферу. Конечно, по ее поглощению первое место занимает Мировой океан. Но применительно к европейской части России на первом месте стоят болота, потому что ближайший к нам углекислотный "колодец" находится далеко - в Северном море, Балтийское море для этого слишком мелкое. Кстати, о торфе - именно он считается одним из вариантов топлива будущего, и это еще одно предназначение болот.

Фото: wikipedia.org
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Поэтому вовсе не случайно то, что крупные болотные массивы охраняются во всем мире, а в 1971 году в иранском городе Рамсар была принята Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение.

Но сегодня болота в европейской части нашей страны исчезают. Этот процесс затрагивает 90 процентов болот региона, которые достались нам в наследство от последнего обледенения - так называемого Валдайского. Так оно названо, потому что движение ледника остановилось тогда чуть южнее нынешней Валдайской возвышенности.

Ледник начал таять около 12 тысяч лет назад, когда на Земле наступило потепление, которое сейчас как раз заканчивается, и мы можем наблюдать признаки нового наступления ледников. Хотя сейчас принято говорить о глобальном потеплении, но на самом деле для роста ледника нужен вовсе не холод, а теплые дожди, которые падают на лед.

Непродуманные проявления человеческой силы приводят к резкому осушению болот, что негативно сказывается на состоянии экосистемы в целом

При таянии Валдайского ледника на нынешней европейской части России начала создаваться новая гидрографическая сеть. Сначала это были большие озера, наполненные чистой водой. Потом появились реки и даже моря, соединившие нынешние Онежское и Ладожское озера с Белым и Балтийским морями. Этот процесс длился около 10 тысяч лет. Последним событием, повлиявшим на гидрогеографическую сеть европейской части России, к которой мы сегодня привыкли, стал прорыв реки Невы из Ладожского озера в Балтийское море.

При таянии ледника в котловинах появились ледниковые озера. Постепенно они стали заболачиваться благодаря иловым накоплениям и в конце концов превратились в болота. Все современные болота европейской части страны появились 2-3 тысячи лет назад.

Не менее частым заблуждением является и то, что причиной исчезновения болот является человек. Антропогенный фактор, то есть хозяйственная деятельность людей к этому процессу имеет сравнительно небольшое отношение. Болота исчезают в результате естественной реакции земной коры на давление ледника. Ледник - эта огромная толща льда от пяти до двух километров толщиной - растаял, земная кора постепенно выпрямляется, а болота начинают исчезать, зарастая лесом.

Этот процесс тоже находится под постоянным наблюдением ученых. В местечке Ламмин-Суо Выборгского района Ленинградской области располагается главная экспериментальная база Государственного гидрологического института, открытая еще в 1945 году. Сотрудники этой базы наблюдают за процессом исчезновения болота под влиянием естественных причин.

Фото: AP
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По их мнению, все болота, которые остались в европейской части России со времен Валдайского ледника, исчезнут примерно через 2-3 тысячи лет. И это нормально, потому что идет и обратный процесс - заболачивание водоемов, благодаря которому образуются новые болота. Придет время, и количество старых болот сравняется с количеством новых, и тогда наступит некое равновесие.

А с чем связано появление новых болот? Тут в равной степени имеют значение и естественный, и антропогенный факторы. Огромную роль в появлении новых болот играет экономическая активность: люди вырубают леса, создают новые поля для развития сельского хозяйства, перекрывают дорогами русла рек и т.д. Не менее значимую роль в этом процессе играют бобры, чьи плотины не дают рекам спускать воду, из-за чего заболачиваются огромные территории.

Но чтобы процесс исчезновения старых и появления новых болот не выходил из равновесия, болота необходимо защищать - прежде всего от некоторых проявлений технического прогресса. Самым неблагоприятным фактором является варварская вырубка лесов в зонах их водосборов. Непродуманные проявления человеческой силы приводят к резкому осушению болот, что негативно сказывается на состоянии экосистемы в целом. Болота надо беречь, изучать и, как ни странно, любить - это целый мир, интересный и жизненно необходимый не только природе, но и нам, людям.

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