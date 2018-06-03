Врачи рассказали, сколько нужно пить в отпуске

Туристам следует пить в отпуске гораздо больше, чем в "обычной" жизни. "Речь идет именно о воде, а не о сладких напитках", - рассказала главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина во время выступления в лектории "Бегом к врачу" в столичном парке "Зарядье".

В жарких странах туристу следует потреблять вдвое больше чистой воды, чем в обычных условиях, отметила специалист. При этом не возбраняется утолять жажду горячим чаем - такая практика есть у представителей целого ряда восточных народов. "Хочу только обратить внимание: чай должен быть несладким", - уточнила Елена Петряйкина. В противном случае с медицинской точки зрения это будет уже калорийная еда, а не питье.

Повышенный питьевой режим может быть противопоказан только при некоторых патологиях сердца и сосудов. В частности, это может негативно повлиять на состоянии гипертоников.