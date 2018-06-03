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03.06.2018 20:38
Рубрика: Спорт

Сеть к футболу готова

Все стадионы ЧМ-2018 подключены к Wi-Fi
На всех двенадцати стадионах ЧМ-2018 и в фан-зонах России запустят Wi-Fi. Как обеспечить устойчивым сигналом болельщиков, телекомпании, комментаторов и организаторов во время футбольных матчей, когда нагрузка на Сеть возрастает в разы, обсудили на совещании в главном операционном центре чемпионата в "Лужниках".
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Сообщить о победе любимой команды можно будет и по телефону, и с помощью бесплатного Wi-Fi. Фото: РИА Новости Сообщить о победе любимой команды можно будет и по телефону, и с помощью бесплатного Wi-Fi. Фото: РИА Новости
Сообщить о победе любимой команды можно будет и по телефону, и с помощью бесплатного Wi-Fi. Фото: РИА Новости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков собрал операторов связи, представителей Роскомнадзора, оргкомитета "Россия-2018", корпорации "Ростех". "Каждый из вас сделал много для того, чтобы чемпионат был обеспечен сервисами самого высокого уровня, - дал свою оценку министр. - Если есть вопросы, которые необходимо обсудить и решить, приступим. Хотел бы услышать о подготовке к чемпионату и убедиться, что проведены все необходимые работы, и обеспечение ИКТ пройдет в штатном режиме". В итоге Константин Носков сообщил о готовности современных ИКТ-сервисов для ЧМ-2018.

Новая оптическая сеть на 200 гигабит в секунду позволяет транслировать матчи в формате высокой четкости 4К

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин констатировал, что протестированы все каналы видеосвязи между стадионами и международным вещательным центром, подключены к Сети неспортивные объекты, билетные центры и транспортные депо и офис ФИФА. Всего более 200 объектов.

Прошли с успехом испытания бесплатного Wi-Fi на стадионах, который впервые появится на ЧМ. Иностранцы смогут его использовать, авторизовавшись с помощью FAN ID. Россияне, как и в других публичных местах, по номеру своего телефона. "Мы обеспечиваем каналы доступа ко всем стадионам, зарезервированы по два канала по десять гигабит. Налажены сервисы авторизации абонентов сетей Wi-Fi через карты аккредитации, а не только через FAN ID", - отметил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Операторы "Большой четверки" развернули сети на всех 12 стадионах мундиаля, применялись сложные технологические решения. В рамках тестовых мероприятий связисты показали достаточно хорошее качество мобильной связи в условиях большой нагрузки.

В регионах, где будут проходить матчи, операторы связи организовали работу по доводке сетей мобильной связи до приемлемого уровня качества, чтобы гости не только на спортивных объектах имели хороший сервис, но и в пути, в местах массовых мероприятий тоже не жаловались на связь. Координацию по структуре связи осуществляла компания "Ростех". Директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко упомянул несколько интересных деталей. Так, большая часть оборудования для передачи данных, телефонные станции для комментаторов и системы гарантированного электроснабжения при создании сети для ЧМ-2018 использовались отечественные. Была построена оптическая сеть связи суммарной пропускной способностью 200 гигабит в секунду, что позволяет вести трансляцию матчей в формате видео высокой четкости 4К. Кроме того, подвижная радиосвязь есть не только на стадионах, но и между городами. Всего 230 объектов в 30 городах, 17 регионов РФ обеспечены связью к ЧМ-2018. По словам Бровко, учтен опыт Кубка Конфедераций 2017 года по обеспечению связью футбольных матчей. Тогда за 54 дня было 54 миллиона звонков, выложено в Сеть семь миллионов селфи и видео, передано 57,5 терабайта служебного трафика. Это сопоставимо с трафиком города-миллионника за две недели. В этом году цифры будут более впечатляющими.

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