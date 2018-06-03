Законом уточнено понятие "иностранный инвестор"

Новости

В Ленобласти загорелся музей-заповедник 20:22
Президент Филиппин предложил спецдокладчику ООН отправиться "к черту" 19:55
Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018 19:51
Адвокат Вышинского сообщил об ограблении его квартиры в Киеве 19:41
В ЯНАО чиновника арестовали за взятку иномаркой 19:15
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на 4 июня 19:06
От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей 18:45
В результате стрельбы в берлинском соборе ранен полицейский 18:34
Председатель Нацсобрания Гвинеи выступил за активизацию сотрудничества с РФ 17:50
Старейшей российской пенсионерке исполнилось 129 лет 17:41
В Москве ненадолго похолодает 17:39
Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту 17:29
Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой" 17:21
В Индонезии ждут визита Путина в ноябре нынешнего года 17:19
Семьи жертв нападения на храм в Грозном получили по миллиону рублей 17:19
Российские пловцы переплыли Керченский пролив 16:46
Три тысячи человек эвакуировали из задымленного ТЦ в Уфе 16:43
Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу" 16:25
Лондон сделает новые предложения по Brexit к саммиту ЕС в июне 16:21
Названы дата и место похорон режиссера Томошевского 15:50
Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира 14:59
В Коми полиция прогнала медведя с детской площадки 14:43
Госдума: Финляндии отчасти удалось избежать антироссийских санкций 14:27
Вышел новый тизер фантастического фильма "Кое-что задаром" 14:20
Малыши, пострадавшие в ДТП под Анапой, остались живы благодаря креслам 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
03.06.2018 20:41
Рубрика: Власть

Узнать, кто вкладывает

Законом уточнено понятие "иностранный инвестор"
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Иностранными инвесторами перестанут называться иностранные компании, не являющиеся юрлицами, которые находятся под контролем российских граждан или организаций.

Такая норма прописана в федеральном законе, вступившем в силу с 1 июня 2018 года. Его публикует "Российская газета".

Изменения в формулировке понятия "иностранный инвестор" приведут к росту прозрачности инвестпотоков

Кроме того, говорится в тексте документа, к иностранным инвесторам больше не будут относить физических лиц, которые наряду с зарубежным подданством имеют российское гражданство.

Эта мера в числе других, уже действующих, направлена на возврат в Россию средств наших граждан, до сих пор находящихся за рубежом, объясняет независимый финансовый советник, основатель консалтинговой компании Алексей Родин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин: Нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир

"На фоне санкций сейчас иностранные инвестиции не идут в Россию, вернее, их приток очень сильно замедлился. Понятно, что правительство хочет привлекать какие-то средства в основной капитал предприятий, например. И эти изменения в законодательстве позволят привлечь в Россию средства наших граждан, которые до сих пор держат их за рубежом. Я считаю это своевременной и абсолютно правильной мерой, которая принесет свои позитивные плоды".

Первым наиболее очевидным следствием закона станет большая прозрачность инвестиционных потоков, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "Если возвращается российский капитал, по нему можно будет оценить правоприменение антиофшорного законодательства. Что же касается прямых иностранных инвестиций, то с помощью этой нормы можно будет более тонко наладить инвестиционный климат в России в целом. Думаю, что это поможет оценить влияние на наш российский бизнес возможных контрсанкционных мер", - считает эксперт.

Главное сегодня

НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане
Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан"
Вице-канцлер Австрии: Для ЕС настало время отменить санкции против РФ
В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье