Законом уточнено понятие "иностранный инвестор"

Иностранными инвесторами перестанут называться иностранные компании, не являющиеся юрлицами, которые находятся под контролем российских граждан или организаций.

Такая норма прописана в федеральном законе, вступившем в силу с 1 июня 2018 года. Его публикует "Российская газета".

Изменения в формулировке понятия "иностранный инвестор" приведут к росту прозрачности инвестпотоков

Кроме того, говорится в тексте документа, к иностранным инвесторам больше не будут относить физических лиц, которые наряду с зарубежным подданством имеют российское гражданство.

Эта мера в числе других, уже действующих, направлена на возврат в Россию средств наших граждан, до сих пор находящихся за рубежом, объясняет независимый финансовый советник, основатель консалтинговой компании Алексей Родин.

"На фоне санкций сейчас иностранные инвестиции не идут в Россию, вернее, их приток очень сильно замедлился. Понятно, что правительство хочет привлекать какие-то средства в основной капитал предприятий, например. И эти изменения в законодательстве позволят привлечь в Россию средства наших граждан, которые до сих пор держат их за рубежом. Я считаю это своевременной и абсолютно правильной мерой, которая принесет свои позитивные плоды".

Первым наиболее очевидным следствием закона станет большая прозрачность инвестиционных потоков, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "Если возвращается российский капитал, по нему можно будет оценить правоприменение антиофшорного законодательства. Что же касается прямых иностранных инвестиций, то с помощью этой нормы можно будет более тонко наладить инвестиционный климат в России в целом. Думаю, что это поможет оценить влияние на наш российский бизнес возможных контрсанкционных мер", - считает эксперт.