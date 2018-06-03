Закрытие мартеновских печей оздоровит воздух в городах

Российская металлургия окончательно закрыла эпоху мартеновской плавки, продержавшейся только в нашей стране более 150 лет.

В конце марта на Выксунском металлургическом заводе (Нижегородская область) закрыта последняя в РФ промышленная мартеновская печь (мини-мартены еще присутствуют в литейных цехах некоторых предприятий). В Европе с этой технологией распрощались на двадцать лет раньше. А вот на Украине, в Индии и Китае этот способ сталеварения пока популярен. Но строить новые печи в мире прекратили в 1970-х годах.

На торжественную церемонию прощания с мартеновской печью в Выксу из Франции приехала Катрин Колганофф - правнучка изобретателя этой технологии Пьера Мартена. Несмотря на самое непосредственное отношение зарубежной гостьи к металлургии, выксунская печь стала первой и единственной, с которой она познакомилась тет-а-тет.

Пока оборудование цеха ВМЗ законсервировано. Возможно, со временем там будет создан музей. Кстати, 9 июня в Выксе откроется ежегодный фестиваль городской культуры "Арт-Овраг". Известный театральный режиссер, обладатель "Золотой маски" Анна Абалихина поставит в мартеновском цехе спектакль-перформанс "Страсти по Мартену".

С остановкой мартеновской печи практически полностью прекратились выбросы предприятия в атмосферу Выксы. В частности, исчез пресловутый "лисий хвост" - непременный атрибут мартеновской плавки. Так красиво называют выбросы диоксида азота за их яркий оранжево-бурый цвет, который газ приобретает при сильном нагреве. Тем не менее вся эта красота отнюдь не полезна для окружающей среды и, главное, здоровья населения: диоксид азота снижает сопротивляемость организма, изменяет состав крови, уменьшая содержание гемоглобина, вызывает кислородное голодание тканей, усиливает действие канцерогенных веществ. При взаимодействии с водой диоксид азота образует азотную кислоту.

После закрытия мартена выбросы загрязняющих веществ сократились почти десятикратно

Многие эксперты отрасли, впрочем, считают мартеновскую плавку наиболее дешевым способом получения стали. То есть в данном случае экологический аргумент был весомее экономического? "Можно сказать и так, - комментирует руководитель департамента по развитию активов и инвестициям Объединенной металлургической компании Дмитрий Чернышев. - Мартеновский цех ВМЗ был оснащен экономически эффективными агрегатами, которые успешно работали много лет. И в целом, а не только у нас, конец эпохи мартеновского производства связан с изменениями экологических требований и развитием иных технологий".

После закрытия мартена небо станет менее ярким, но более чистым. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На ВМЗ мартеновский способ проигрывал электродуговому по одному показателю - чистоте металла. Чтобы получить стальную заготовку, струя жидкой стали проходила по огнеупорным кирпичам. Кирпич под воздействием металла постепенно вымывался, и в металл попадало некоторое количество его частиц. При разливке на современной машине непрерывного литья взаимодействие жидкого металла с огнеупорными кирпичами исключено.

Также на современном производстве кардинально отличаются и условия труда рабочих. Например, на мартеновском производстве при разливке стали применяется в основном ручной труд. Литейно-прокатный же комплекс ВМЗ автоматизирован, в частности, разливка осуществляется непрерывно и без непосредственного участия персонала. Теперь практически все 300 сотрудников мартеновского цеха перешли на современные рабочие места.

"Современное электросталеплавильное производство, вне сомнения, является лучшей альтернативой мартену", - подчеркнул Дмитрий Чернышев.

Комментарий

Яков Хицкий, руководитель направления по экологии ОМК:

- В нашей стране развитая индустриальная экономка, а промышленное производство, конечно же, создает определенную нагрузку на окружающую среду. В 2017 году объем выбросов загрязняющих веществ от основной площадки Выксунского металлургического завода в атмосферу составил 3 тысячи тонн. Это сравнительно немного, но 90 процентов от этих выбросов давал мартен. То есть количество выбрасываемых загрязняющих веществ сейчас сократилось почти десятикратно. Мониторинг состояния атмосферного воздуха ВМЗ ведет постоянно, продолжается он и после закрытия мартена. В конце года, проанализировав собранные данные, мы сможем точно увидеть, насколько воздух стал чище.