Женщинам-заключенным могут позволить водить детей в детсады

Тюремное ведомство готовится провести эксперимент: в некоторых регионах женщинам, отбывающим наказание в колониях-поселениях и исправительных центрах для принудительных работ, могут разрешить водить детей в обычные детские сады.

Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко во время посещения исправительной колонии N 1 в поселке Головино Владимирской области. В этой колонии отбывают наказание женщины, впервые попавшие за решетку.

Уже несколько лет в тюремном ведомстве реализуют "дорожную карту" по переходу на совместное проживание осужденных матерей с малолетними детьми. Напомним, по закону дети до трех лет могут находиться вместе с осужденными мамами в колониях. Живут малыши в домах ребенка при колониях. Как правило, мамы в таких домах гостьи - приходят в свободное время и уходят. Ночуют же в обычных отрядах вместе с остальными женщинами-заключенными.

Как сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний, сейчас при женских колониях создано 13 домов ребенка, в которых находятся 520 детей. В некоторых домах ребенка в качестве эксперимента мамам разрешено жить вместе с детьми.

Например, в доме ребенка ИК N 1 Владимирской области находятся 36 малышей. Из них 16 живут вместе с мамами в центре совместного проживания "Радуга". "Как показывает практика, возможность женщине ухаживать и быть всегда рядом со своим малышом благотворно влияет как на ребенка, который сохраняет психологический контакт с мамой, так и на осужденную, мотивируя ее к правопослушному поведению", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Но когда ребенку исполняется три года, по закону он становится слишком взрослым, чтобы оставаться и дальше в колонии. Если у матери срок не закончен, приходится расставаться. Хорошо, если малышу есть с кем жить на воле: с бабушками-дедушками или даже с родным отцом. Но часто за ребенком присмотреть некому, и его приходится отдавать в детдом. Надо ли говорить, какой это стресс и для ребенка, и для матери.

Поэтому, как рассказал Валерий Максименко, сейчас прорабатывается вопрос увеличения разрешенного возраста. Скажем, если повысить детскую планку до четырех лет, количество печальных историй уже уменьшится. Есть и другой выход: смягчать режим наказания матерям (когда это возможно) и там давать возможность жить с ребенком. Из колонии общего режима можно перевести в колонию-поселение, где режим мягче, или даже исправительный центр, где отбывают новое наказание - принудительные работы.

Валерий Максименко напомнил, что режим в колониях-поселениях позволяет осужденным выходить за пределы казенного дома.

"Если женщина встала на путь исправления, мы готовы пойти на то, чтобы перед уходом на работу она могла отводить своего ребенка в обычный муниципальный детский сад, - сказал он. - Мы будем решать этот вопрос на уровне муниципалитетов, договариваться, чтобы нашим подопечным выделяли места в ясельных группах, в детских садах".

Планируется, что в будущем году в ряде регионов может стартовать подобный эксперимент.