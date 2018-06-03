12 июня 2018 года в Китае в городе Шэнчжэнь впервые состоится классический Русский бал.

Об этом туристической ассоциации "Мир без границ" сообщил генеральный директор компании "Венский Бал Москва" Александр Смагин. Компания с 2003 года организует масштабный бальный проект в России - Венский бал в Гостином Дворе, а с 2006 года успешно проводит Русские балы в городах Европы. Теперь приобщиться к культуре проведения классических русских балов смогут и жители Китая.

"Гостями Русского Бала в Шэньчжэне станут почти 600 человек - представители деловых кругов, политики, дипломаты, деятели культуры из России, Китая и других стран. Гости бала будут иметь возможность не только насладиться музыкой и танцами, но и установить новые деловые контакты и знакомства", - отметил Александр Смагин.