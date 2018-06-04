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04.06.2018 16:39
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

13 июня - пресс-конференция Валерия Гергиева и директора фестиваля Verbier Festival Мартина Энгстрёма

13 июня (среда) в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится совместная пресс-конференция художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и основателя и исполнительного директора фестиваля классической музыки Verbier Festival (Швейцария) Мартина Энгстрёма.
Фото: Aline Paley Фото: Aline Paley
Фото: Aline Paley

Диалог двух культур - российской и швейцарской - начнется на пресс-конференции в Москве, чтобы с 19 июля по 5 августа продолжиться в Швейцарии на фестивале, отмечающем в этом году свое 25-летие. В юбилейный год Валерий Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра фестиваля.

Валерий Гергиев и Мартин Энгстрём ответят на вопросы и представят программу Verbier Festival: за 18 дней состоится 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов современности из разных стран мира и более чем 270 молодых дарований.

Среди участников Verbier Festival в этом году:

Марта Аргерих, Сергей Бабаян, Кристоф Барати, Юрий Башмет, Лиза Батиашвили, Рено Капюсон, Аманда Форсайт, Вильде Франг, Мартин Фрост, Валерий Гергиев, Илья Грингольц, Андрей Ионица, Янин Янсен, Леонидас Кавакос, Евгений Кисин, Станислав Кочановский, Андрей Коробейников , Елизавета Леонская, Даниэль Лозакович, Миша Майский, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Томас Квастхофф, Жюльен Квентин, Вадим Репин, Андраш Шифф, Екатерина Семенчук, Татьяна Сержан, Зарина Шиманская, Дмитрий Ситковецкий, Григорий Соколов, Габор Такач-Надь, Блайт Те Энгстроем,  Даниил Трифонов, Кирилл Трусов, Максим Венгеров,  Юя Ванг,  Хор Мариинского театра.

Фестиваль представляет публике широкую и разнообразную программу, интересную как тонким ценителям музыки, так и неискушенным слушателям. На площадках  Verbier Festival выступают  артисты оперы и балета, исполнители джазовой музыки и музыки народов мира, проводятся мастер-классы. Музыканты соединяются в ансамблях, выбирают концертные номера, музицируют. Эти концерты камерной музыки получили название "Небывалые встречи" (Rencontres Inédites’). На фестивале в Вербье представлены разные жанры музыкального искусства.

Verbier Festival также известен в музыкальном мире своей Академией, в которой проходят стажировку талантливые молодые музыканты, впоследствии участвующие в программах Оркестра фестиваля и Молодежного оркестра Verbier Festival.

Среди главных музыкальных событий 25-го юбилейного Verbier Festival: 

19 июля: Открытие фестиваля - концерт

  • 19:00. Место  проведения - Salle des Combins
  • Щедрин, Сен-Санс, Мендельсон, Бернстайн, Римский - Корсаков
  • Исполняет Оркестр Verbier Festival
  • Валерий Гергиев - дирижер
  • Даниэль Лозакович - скрипка
  • Джордж Ли - фортепиано
  • Прити Йенде - сопрано

25 июля: Праздничный гала-концерт в честь 25-летнего юбилея

  • 18:00. Место  проведения - Salle des Combins
  • Марта Аргерих, Сергей Бабайян, Кристоф Барати, Юрий Башмет, Лиза Батиашвили, Готье Капюсон, Рено Капюсон, Жерар Коссе, Александра Конунова, Аманда Форсайт, Вильде Франг, Мартин Фрест, Валерий Гергиев, Илья Грингольтс, Нобуко Имаи, Андрей Лонита, Янин Янсен, Леонидас Кавакос, Евгений Кисин, Даниэль Лозакович, Миша Майский, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Томас Квастхофф, Жюльен Квентин, Вадим Репин, Берлинский камерный хор радиостанции RIAS, Андрас Шифф, Дмитрий Ситковецкий, Габор Такач-Надь, Блайт Те Энгстрем, Даниил Трифонов, Кирилл Трусов, Максим Венгеров, Юя Ванг, Табеа Циммерман, Пинхас Цукерман и Камерный оркестр Verbier Festival.

26 июля: Опера  "Адриана Лекуврёр"

  • 18:00. Место проведения - Salle des Combins
  • "Адриана Лекуврёр" - Франческо Чилей
  • Исполняет оркестр  Verbier Festival
  • Валерий Гергиев - дирижер
  • Татиана Сержан - партия Адрианы Лекуврёр
  • Марсело Пуэнте - партия Маурицио
  • Екатерина Семенчук - партия Принцессы де Буйон
  • Желько Лучич - партия Мишонне
  • Милан Силянов - партия Принца де Буйон
  • Хор Мариинского театра

"Нет больше ни одной страны в мире, которая может производить столько талантов. Старая традиция еще очень сильна. В советский период культура не концентрировалась только в Москве и Санкт-Петербурге, таланты были по всей стране. Мы видим, что участники приезжают к нам не только из России, но и из Казахстана, Грузии и т.д. - и это феноменально. В Европе сейчас нет таких талантов" (Мартин Энгстрём, из интервью "Российской газете").

Полная программа фестиваля Verbier Festival 2018 доступна на сайте мероприятия.

25-й юбилейный  Verbier Festival  пройдет с 19 июля по 5 августа 2018 в  Вербье (Швейцария) при поддержке фонда NEVA, Nespresso и  банка Julius Baer. Verbier Festival -один из известнейших фестивалей классической музыки в мире. В его программе - концерты, встречи, общение, обмен опытом выдающихся музыкантов с молодыми талантами из разных стран мира. Фестиваль проводится с 1994 года и неизменно  демонстрирует  высокий исполнительский уровень  и  качество программ  обучения музыкантов. 

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