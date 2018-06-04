Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси

В фолиант несокрушимых символов русской культуры уже больше века вписан и творческий шедевр Игоря Стравинского, Михаила Фокина и Александра Бенуа. Имя ему - балет "Петрушка". Народный артист России Андрис Лиепа, который вложил всю душу в премьерную постановку спектакля, открывающего в этом году "Балетное лето в Большом", признался, что это одна из его любимых сценических сказок, сообщает БЕЛТА.

Возобновленный балет из легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева на музыку Игоря Стравинского можно будет увидеть в белорусской столице 6 и 7 июня.

Для уникального 56-летнего российского хореографа Андриса Лиепы, сына легендарного Мариса Лиепы, - это уже четвертая постановка на сцене минского Большого театра. Особая ценность очередной премьеры состоит в том, что зритель сможет увидеть балет, каким его подарил зрителю в 1911 году Михаил Фокин. Дебют состоялся на сцене парижского театра "Шатле" в программе "Русских сезонов" Сергея Дягилева, пояснил Лиепа.

"Внучка первого постановщика предоставила клавир, который использовал хореограф, с его пометками. Более того, балет сохранился и в записях кинопленки, поскольку спектакль постоянно присутствовал в репертуаре западных театров. "Петрушка" шел в Гранд-опера, Американском балетном театре", - рассказал хореограф. Он постарался воссоздать в постановках все хореографические нюансы, которые можно было уловить в ритмическом рисунке первоисточника.

Выдающийся танцовщик современности впервые обратился к "Петрушке" еще в 90-х годах прошлого века, успев осуществить более 30 его постановок по всему миру. Теперь классический балетный шедевр будет представлен и на сцене Национального академического Большого театра Беларуси.

На пресс-конференции в белорусской столице журналистов интересовала и творческая биография Лиепы. Но когда твой отец - гениальный танцор Большого тетра, Марис Лиепа, а мать - талантливая драматическая актриса, Маргарита Жигунова, когда с самого детства проводишь все свое время за кулисами, а телевизор смотришь, сидя на шпагате, вполне естественным кажется желание связать свою жизнь с балетом. В этом случае, как говорится, третьего не дано.

Отец Андриса Лиепы был фантастическим профессионалом и, возможно, многое в жизни потерял из-за того, что всегда говорил правду, уйдя из жизни в 52 года, вспоминает Лиепа-младший. Много позже его сестра - Илзе, тоже прославленная солистка балета, будет рассказывать, как однажды утром отец зашел к ней в комнату с гравюрой и молотком, чтобы прибить гвоздь и повесить ее на стену. "Когда ты просыпаешься утром, ты должна видеть перед собой что-то красивое", - эти слова на всю жизнь врезались в ее память. Будучи эстетом во всем, Марис Лиепа привил и своим детям не только преданность классическому балету, но и открыл благодаря ему волшебный мир красоты окружающего пространства.