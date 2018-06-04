Apple представила iOS 12. Что в ней нового - самое главное

Компания Apple в ходе презентации на конференции WWDC представила новую версию iOS с номером 12. Она позволит смартфонам и планшетам стать более производительными и добавит ряд полезных пользовательских возможностей.

1. Групповые видеозвонки FaceTime, в которых могут принимать участие несколько человек. Присоединяться к звонкам можно в любой момент с iPhone, iPad, Mac или часов Watch.

2. Siri Shortcuts помогают быстро справляться с делами - Siri теперь работает в любом приложении и обладает интеллектуальными функциями. Например, она может напомнить о необходимости начать тренировку или отправить заказ в кафе, чтобы забрать его по приходу. На презентации представители Apple показали, как Siri может запомнить все подробности туристической поездки, включая время перелетов и номера рейсов, адрес гостиницы и время заселения, и ответить на вопрос, касающийся этого путешествия (например, "Siri, где наша гостиница?").

3. Поиск по фотографиям стал умнее - теперь там можно искать, объединяя несколько запросов. Кроме того, делиться снимками стало проще, а друзья, получившие снимки из совместной поездки, получат предложения поделиться фотографиями в ответ. Siri умеет искать среди фотографий по людям, событиям, времени съемки и местам.

4. Memoji - новые эмодзи, которые пользователь может "собрать" собственного персонажа, максимально похожего на себя. Похожая возможность появилась в Samsung Galaxy S9, но там смартфон сканирует лицо пользователя и генерирует трехмерного человека на экране.

5. Работа с уведомлениями и Screen Time. В iOS 12 можно настроить новые способы доставки уведомлений - например, полностью отключить их или установить беззвучный режим. Похожие уведомления будут объединяться в группы для удобного управления.

Screen Time - инструмент для отслеживания деятельности пользователя. Каждую неделю гаджет готовит отчет о времени, проведенном в конкретных приложениях, частоте включения экрана, количестве полученных уведомлений и так далее. Эта же функция дает возможность ограничить использование iPhone или iPad, которыми пользуются дети.

Появившиеся в новой iOS новые режим "Не беспокоить ночью" позволит отключить все уведомления до утра. Кроме того, можно отключать уведомления на определенное время. 6. На iPad заработает диктофон. Кроме того, он получит доступ к iCloud для синхронизации между устройствами.

6. Measure - новое стандартное приложение для iPhone и iPad, позволяющее измерять объекты, попавшие в объектив камеры. Оно использует дополненную реальность - AR, появившуюся в iOS 11. По сути, оно заменяет собой обычную рулетку и линейку, заодно позволяя вычислять площадь. Кстати, использовать объекты дополненной реальности можно будет во всей системе iOS, включая сообщения, браузер Safari, почту, файлы.

7. Установить iOS 12 можно будет на любой гаджет Apple, начиная с iPhone 5s.