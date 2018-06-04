Авиакомпаниям разрешили не пускать дебоширов в самолеты

Попасть в "черный список" авиадебоширов рискуют те, кто сознательно не подчиняется распоряжениям командира воздушного судна, хулиганят на борту и совершение всевозможные действия, угрожающие безопасности самолета и его пассажиров. Решение о внесении пассажира в такой список принимается руководителем авиакомпании. Но оно может быть оспорено в суде.

Пассажир вносится в список на год. Перевозчик обязан письменно уведомить человека о включении в "черный список".

В то же время авиакомпания не сможет отказать дебоширу в перелете, если на маршруте нет альтернативной компании, либо до пункта назначения вообще можно добраться только самолетом. Нельзя не пускать человека на борт, если он летит на лечение, на похороны или сопровождает лиц с ограниченными возможностями.

Введение "черного списка" инициировала компания "Аэрофлот", которая только за прошлый за прошедший столкнулась с 12 случаями неадекватного поведения пассажиров на борту.