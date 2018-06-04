Автобус попал в аварию на юге Китая, десятки человек пострадали

Автобус, перевозивший 42 пассажиров, перевернулся в понедельник на трассе в провинции Гуандун на юге Китая. Пострадали не менее 36 человек, сообщили в местной полиции.

Как передает ТАСС со ссылкой на Xinhua, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в отбойник и опрокинулся. Известно, что на момент ДТП транспортное средство было перегружено: так, максимально возможное число его пассажиров составляло только 36 человек.

Ведется расследование причин происшествия. Пострадавшие были госпитализированы, о степени тяжести их травм на данный момент неизвестно.