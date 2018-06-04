Бабченко потребовал от журналистов 50 тысяч долларов за интервью

Аркадий Бабченко, "воскресший" на Украине после инсценировки убийства, оценил стоимость интервью с собой в 50 тысяч долларов. Об этом сообщила главный редактор издания ГОРДОН Алеся Бацман.

"Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье", - написала Бацман на своей странице в Facebook, отметив, что сейчас придется устраивать новую акцию, чтобы собрать сумму за интервью.

При этом сам Бабченко подтвердил, что встреча с ним обойдется недешево.

"Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше", - подчеркнул журналист, уточнив, что даже за такие деньги не будет беседовать с российскими СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что военкора Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. Власти страны прокомментировали это событие, обвинив в причастности к убийству Россию. Однако позже Бабченко "воскрес". Оказалось, что СБУ инсценировала "убийство", что поймать организатора покушения.