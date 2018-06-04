Беларусь и Индия нарастят товарооборот до $1 млрд к 2020 году

Амбициозные задачи ставит перед собой белорусско-индийский форум с учетом стремления обеих стран нарастить товарооборот до $1 млрд к 2020 году.

Об этом 4 июня сообщила журналистам посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур перед началом белорусско-индийского бизнес-форума, передает БЕЛТА. Форум проходит в торгово-промышленной палатой РБ совместно с Конфедерацией индийской промышленности. В нем участвуют более 50 белорусских предприятий и 15 индийских компаний.

Во время визита президента Беларуси в Индию в прошлом году, напомнила дипломат, было объявлено, что странам нужно стремиться к достижению уровня товарооборота в $1 млрд, но пока заявленная цифра не достигает и половины этого объема. Правда, все делается для того, чтобы справиться с поставленной задачей уже в ближайшие два года, с оптимизмом добавила посол.

Как рассказал управляющий директор компании Bajaj Industries Ltd Панкадж Баджаж, возглавляющий индийскую делегацию, основные торговые позиции сейчас - это экспорт белорусских калийных удобрений, а со стороны Индии - поставки в Беларусь медицинского оборудования и медикаментов. "Но такие вопросы, как авиасообщение и визовый вопрос, следует дополнительно развивать, чтобы достичь имеющегося потенциала и увеличить товарооборот в 2, а то и в 3 раза", - подчеркнул он.

Глава индийской делегации прокомментировал и планы по сотрудничеству индийского бизнеса с Беларусью в особой экономической зоне "Орша-Бремино". "Важно, что такая инициатива позволит создать хаб, из которого можно будет доставлять продукцию в страны Балтии, Россию, Украину.", - сказал он.

Панкадж Баджаж дал понять своим коллегам, что белорусские компании смогут участвовать и в программе новой индустриализации Индии - Make in India. "Это амбициозный проект, и Беларуси есть чему поучить Индию. Есть сферы, где ваша страна традиционно сильна - это, к примеру, производство сельхозоборудования, льноволокна. Индийские компании смогут перенимать опыт у Беларуси", - констатировал он.

В ходе бизнес-форума рассматриваются перспективные направления торгово-экономического взаимодействия, проходят переговоры о сотрудничестве с Индией в химической промышленности, строительства, производства технологического оборудования, энергетики, применения информационных технологий в области финансов, производства тракторов, автомобильной техники, удобрений, энергетики, образования и IT, металлургии.