Белорусские военные проведут инспекцию в Польше

Военные специалисты из Беларуси проведут проверку в Польше с 6 по 8 июня. Как сообщили в министерстве обороны Республики Беларусь, инспекция пройдет в соответствии с положениями Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

Группе белорусских инспекторов предстоит удостовериться, что в оговоренном для проверки районе в Польше военная активность соответствует положениям документа.

Венский документ о мерах по укреплению доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). В документе оговорены дополнительные меры, призванные повысить стабильность и снизить угрозу возникновения вооруженных конфликтов в регионе ОБСЕ. Подписанты документа ежегодно обмениваются информацией о своих вооруженных силах, оборонном планировании и бюджетах.

Ранее сообщалось, что в период с 4 по 7 июня на территории Беларуси будет находиться инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Целью инспекции будет являться проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.