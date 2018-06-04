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04.06.2018 13:48
Рубрика: Экономика

Бизнес призвал отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках

ТПП РФ направила главе Правительства письмо с просьбой бизнеса о переносе на 2019 год вступление в силу изменений законодательства о государственных и муниципальных закупках. Законом от 31 декабря 2017 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внесены изменения в законодательство о контрактной системе, затрагивающие процедуру участия в торгах.

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Так, с июля 2018 года участникам закупки в электронной форме предписано вносить денежные средства для обеспечения заявок на участие в закупке на специальные счета в банках. Договор предполагает наличие у участника закупки только одного такого счета. Перечень банков, как и требования к ним и к использованию банковского счета участника закупки в качестве спецсчета установит Правительство.

"Информации о перечне банков, в которых участниками закупок могут быть открыты специальные счета, все еще нет, и предпринимательское сообщество вынуждено использовать фрагментарные сведения из различных источников, - сообщает Президент ТПП РФ Сергей Катырин. - Вступление в силу постановления Правительства намечено уже на 1 июля, то есть фактически участники закупок не успевают подготовиться к изменениям".

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Каждый оператор электронной площадки должен будет заключить соглашения о взаимодействии с каждым из уполномоченных банков, а банк вправе открывать спецсчета только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Это требует времени.

Предпринимательское сообщество считает необходимым перенести срок вступления в силу изменений на 1 января 2019 года и одновременно ускорить подготовку соответствующих нормативных правовых актов во взаимодействии с предпринимательским сообществом.

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