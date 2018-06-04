Центробанк понизил курсы доллара и евро

Банк России на вторник, 5 июня, снизил официальные курсы доллара и евро. Об этом регулятор сообщил http://cbr.ru/ на своем официальном сайте.

В частности, курс американской валюты установлен на уровне в чуть более 61,9 рубля за доллар, что на 27,6 копеек меньше, чем предыдущий показатель. Официальный курс евро снижен на почти на 28 копеек - до 72,4 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 27,8 копейки - до 66,6 рубля.

Между тем мировые цены на нефть в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures подверглись коррекции. В частности, августовские контракты на поставку североморской смеси Brent снизились примерно на 1,2 процента - до 75,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на полпроцента - до 65,45 доллара за бочку.