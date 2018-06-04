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04.06.2018 14:02
Рубрика: Спорт

Черчесов: Я останусь тренером сборной России после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов убежден, что сохранит свой пост после чемпионата мира-2018. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Журналисты напомнили Станиславу Саламовичу, что 11 августа исполнится два года с того дня, как он возглавил нашу национальную команду. Если сборная России неудачно выступит на домашнем мировом первенстве, Черчесов может быть отправлен в отставку. Однако сам специалист убежден, что отметит годовщину в должности. "Уверен, что годовщина будет", - сказал он.

Кроме того, наставник российской сборной дал краткие пояснения по окончательной заявке нашей команды на ЧМ-2018. Он, в частности, прокомментировал реакцию Романа Нойштедтера на то, что он не оказался в составе, и объяснил, почему не включил в заявку Константина Рауша. Нойшдетдер, напомним, накануне написал в соцсетях, что непопадание на чемпионат мира стала для него шоком.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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"Если бы он радовался, тогда это был бы крик души, - заметил Черчесов. - Я говорил с каждым игроком, который не попал в заявку. Да, им неприятно это слышать, мне неприятно говорить. Но это работа, которую надо выполнять. Главный тренер говорит то, что считает нужным, а принимает это игрок или нет - уже ему выбирать".

Что же касается Рауша, то причина его невключения в заявку заключается в проблемах со спиной. Станислав Саламович подчеркнул, что тренерский штаб не мог рисковать, заявляя на турнир игрока, который в любой момент может травмироваться.

"У Рауша были проблемы со спиной пару дней подряд, мы не могли так рисковать, - сказал Черчесов. - Я ждал до последнего, чтобы быть со всеми игроками справедливым, но такая травма, как у Рауша, может всплыть в любой момент".

Сборная России откроет домашний чемпионат мира 14 июня матчем с Саудовской Аравией в "Лужниках". Также на групповом этапе она сыграет со сборными Египта и Уругвая. Окончательная заявка нашей команды на ЧМ-2018 выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак").

Полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

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