Число вопросов на "Прямую линию" близится к миллиону

Около 900 тысяч вопросов пришло по разным каналам на "Прямую линию" с Владимиром Путиным, сообщили организаторы мероприятия.

Чаще всего люди обращаются по телефону (более полумиллиона звонков). Также популярностью пользуются смс-сообщения (свыше 222 тысяч). Гораздо реже отправляют ММС-сообщения - 20,5 тысяч.

На сайт программы moskva-putinu.ru граждане обратились 85,7 тысяч раз. Не забывает народ и про приложения, и группы в соцсетях: по этим каналам прислано около 55 тысяч вопросов.

Напомним, что "Прямая линия" с президентом начнется 7 июня в полдень. Обращения будут принимать до окончания программы.

