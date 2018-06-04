Число заявок на патенты в сфере блокчейна будет расти

В России отмечен заметный рост числа заявок на выдачу патентов в сфере блокчейн. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в прошлом году в ведомство было подано 18 заявок на регистрацию таких патентов, а в этом году на рассмотрении уже 285 заявок.

По степени заинтересованности в технологии Россия приближается к показателям западных стран. Так, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в США на патенты по технологии блокчейн подано 545 заявок, 68 патентов уже выдано. В лидерах Bank of America, международная платежная система MasterCard и один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения IBM. Чаще всего патентуют внутреннюю структуру технологии, механизм ее работы и сферы применения.

"Банки уверены, что технология станет частью банковской системы. Другие компании защищают свои интересы, - отметил президент РАКИБ Юрий Припачкин. - Решение используется во всем мире. Неудивительно, что в России отмечен рост числа заявок на выдачу патентов в сфере блокчейн. Это прорывная технология как в плане инвестиций, так и с точки зрения привлекаемых людей".

На заинтересованность в технологии блокчейн влияет также распространение ICO (Initial Coin Offering, первичное предложение монет), полагает Припачкин. Это упрощенный способ привлечения инвестиций для криптовалютных и других проектов. До его появления стартапам в финансовой сфере приходилось проходить более долгий путь, чтобы получить инвестиции.

Впрочем, не только финансовые стартапы оценили блокчейн. Технология распределенных реестров в России, как и в других странах мира, уже успешно применяется в нотариальной сфере, медицине, бухучете, биржевой торговле и других областях, требующих надежного и неизменяемого хранения общедоступных данных. А в отдельных направлениях Россия вышла в мировые лидеры по развитию и использованию блокчейна - в частности в области прав на интеллектуальную собственность. В прошлом году была создана Ассоциация IPChain, цель которой - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Сегодня, чтобы распорядиться правами, нужно заключить договор и зарегистрировать распоряжение исключительным правом в Роспатенте. Блокчейн позволяет зарегистрировать договор непосредственно в распределенном реестре. При этом обязательные проверки и запись о них также будет сохранена в цепочке блоков. Это значительно сократит время на регистрацию и в целом упростит ее процедуру.

Первый патент на изобретения, основанные на блокчейн, выдан на технологию контроля качества молока

"Блокчейн гарантирует учет, который невозможно изменить. Регистрация прав интеллектуальной собственности в новом формате упрощает затраты и обеспечивает стопроцентную достоверность, - пояснил Юрий Припачкин. - Пример, почему важно внедрять блокчейн-технологии в авторском праве: на оплату музыканту всего 0,08 цента за одну композицию, размещенную в стриминговом сервисе, требуется 11 банковских транзакций и 7 месяцев времени. С помощью технологии блокчейн понадобится только одна запись и одна транзакция".

Также блокчейн успешно применяется в России при составлении рейтингов. Новая система не требует заключения договоров - агентство может просто отправить рейтингуемому проекту уведомление о начале своей работы. Отныне не нужно "заигрывать" с инвесторами - те сами будут проявлять интерес к проектам, которые попали в тот или иной рейтинг. Кроме того, при традиционных подходах возможна корректировка первоначальных данных - тот, кто платит за включение в рейтинг, может доплатить и за какие-то нужные ему изменения. Технология блокчейн исключает подобные злоупотребления.

Вместе с тем, в России пока выдан только один патент на изобретения, основанные на блокчейн. Его получил Игорь Дю за технологию контроля качества молока на всех этапах, от производства до реализации. Блокчейн в этом изобретении обеспечивает сохранение информации обо всех операциях по производству и реализации продукции в распределенную базу данных. Покупатель видит на упаковке продукта уже не просто дату, а можете посмотреть, как продукт транспортировался, в каких условиях хранился.

Остальные заявки, поданные в Роспатент, пока носят только описательный характер применения блокчейн. А чтобы получить одобрение, нужно решать реальную техническую проблему, показать результат и продемонстрировать промышленную применимость.

В России блокчейн уже успешно применяется в нотариальной сфере, медицине, бухучете, биржевой торговле

В некоторых областях преимущества блокчейна пока не успели оценить. "Не стоит смешивать блокчейн с криптовалютами, - предостерегает вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян. - В этой области наша страна по вполне объективным причинам отстает от лидеров". Более того, по его мнению, далеко не всем бизнесменам будет выгодно переходить на блокчейн. Технология важна только тогда, когда может создать конкурентное преимущество, уверен Агамирзян, и когда владелец данных заинтересован в их максимальной доступности и достоверности данных.

Председатель совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики Сергей Безделов также полагает, что блокчейн не стоит считать панацеей. Во многих областях, по его словам, эффективнее оказывается централизованная система, поэтому применить к ней блокчейн проблематично.

К тому же в России, как и в большинстве других стран мира, существует несколько препятствий для использования технологии, главное из которых - правовая неопределенность в вопросе о криптовалютах. По словам Игоря Агамирзяна, работа над этим ведется, и рано или поздно этот вопрос будет решен, но на сегодня в финансовой и инвестиционной сферах развитие замедлено именно из-за отсутствия регулирования.

"Пока не определена законодательная база, нет формулировок, люди так и будут испытывать страх перед переменами, - отметил Сергей Безделов. - Нужен человек, который бы стал вести это направление. И во всем мире, и в России нужны люди, которые бы отвечали за цифровизацию, цель которой - уход от бумаг. Блокчейн - одна из множества технологий, позволяющих достичь этой цели".

Отсутствие законодательной базы, впрочем, не повлияет на патентную активность в сфере блокчейна, считают эксперты. "В ближайшие 2-3 года рост заявок на регистрацию патентов, связанных с блокчейном, будет продолжаться", - уверен Юрий Припачкин.