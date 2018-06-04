Что посмотреть: Пушкин, Маковецкий, жены футболистов и чопперы

Что не пропустить по телевидению на неделе с 4 по 10 июня.

"Оживший" Ван Гог

На канале "Городские пижоны" - на телевидении впервые покажут фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent). Эфир - на Первом канале 8 июня в 00:30.

Картина сделана в копродукции трех стран: Польши - Великобритании - США. Режиссеры: Дорота Кобела, Хью Уэлшман. Это анимационный фильм, в котором оживают более 120 оригинальных работ величайшего художника XIX века Винсента Ван Гога. И это - первый в истории кинематографа анимационный фильм, созданный из более чем 65 000 написанных маслом картин. Каждый кадр фильма - около 750 картин. Более 6 лет 112 художников из 20 стран работали в Польском городе Гданьске над созданием этой удивительно ленты о драматической жизни Ван Гога и его загадочной смерти, домыслы и теории о которой не утихают до сих пор. Сюжет фильма основан на более чем 800 письмах Винсента ван Гога его брату Тео. Продюсер и режиссер картины - оскароносный Хью Велчман, получивший статуэтку за короткометражный анимационный фильм "Петя и Волк" (2008) на музыку Сергея Прокофьева. Музыку к фильму написал известнейший в мире кино композитор - Клинт Мэнсэлл - автор саундреков к таким фильмам как "Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Ной" и многим другим. Актеры, воплотившие на экране образы людей, которые общались с Ван Гогом в последние годы его жизни - Сирша Ронан (премия Оскар за фильм "Искупление"), Джером Флинн ("Игры престолов"), Холли Эрл ("Дракула: Темный принц"), Эйдан Тернер ("Хоббит"), Хэлен Макрори ("007: Координаты Сакйфол") и Дуглас Бут ("Переживая за Боя", "Большие надежды"). В российском дубляже главные роли в фильме озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

Чудные мгновения

6 июня - Пушкинский день России (День русского языка).

Премьера документального фильма "Пушкин. Главная тайна поэта" - на канале "ТВ Центр", 10 июня, в 10:30. Любовь Пушкина вдохновляет людей на размышления о нем и о самой любви, и очень интригует. Например, будет ли когда-нибудь разгадана тайна поэта, скрывавшаяся под грифом NN в его донжуанском списке - неизвестно. И вот уже почти два века пушкинисты пытаются разгадать, кого из женщин Пушкин имел в виду? И какие чудные мгновения были остановлены в рифмах? За что княгиня Волконская пожаловалась императору на юного Пушкина? Почему ссылка в Сибирь после опубликования оды "Вольность" была заменена на южную? Какой роман разгорелся у поэта в Одессе, и чем он закончился? Кому могло быть адресовано стихотворение "Я помню чудное мгновенье"? Почему поэт не стал мужем Екатерины Ушаковой? Из-за чего ему отказала Анна Оленина? Ради чего он во время поездки на Кавказ сделал крюк в двести верст и посетил городок Белев? Ответы на эти и многие другие вопросы - в фильме. В картине участвуют: литературный критик Владимир Казаровецкий, драматург Лариса Васильева, поэт Константин Кедров, писатель Александр Лукьянов, театровед Ольга Зуева, историк Максим Артемьев, заведующая Мемориальной квартирой Александра Пушкина на Арбате Елена Шустова.

На "России К" - к дате авторская программа Валентина Непомнящего "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви" (5-8 июня, 07:35); документальный фильм "Николка Пушкин" (6 июня, 09:00); программы "Пешком... Москва пушкинская" (6 июня, 07:05; 16:55), "Вновь я посетил…" (6 июня, 11:10; 1:05), "Главная роль" (6 июня, 19:45); художественный фильм "Станционный смотритель" (6 июня, 00:00).

Всегда "в игре!"

13 июня исполняется 60 лет народному артисту России Сергею Маковецкому.

С 4 по 7 июня в 23:10 на "России К" - цикл документальных фильмов "Сергей Маковецкий. В игре!". Режиссер Юрий Поскакухин. В фильме Сергей Маковецкий размышляет над тем, что такое творчество, где заканчивается "роль" и начинается "реальность", чем он сам, актер и человек, обязан людям, с которыми работал или просто сталкивался на протяжении жизни. И чем он обязан своим персонажам, тоже формировавшим его, - отцу Александру из "Попа" Владимира Хотиненко, Фиме из "Ликвидации" Сергея Урсуляка, цесаревичу Алексею из спектакля Петра Фоменко "Государь ты наш, батюшка", Иогану из "Про уродов и людей" Алексея Балабанова. Сергей Маковецкий в фильме искренне рассказывает и о своем киевском детстве, о странной для него самого роли "отличника без увлечений", о том, как детские фантазии - то он представлял себя отважным разведчиком Иоганном Вайсом из "Щита и меча", а то и детским доктором - привели его в Щукинское училище, а потом и в Театр им. Евгения Вахтангова.

Яна - дочь чиновника

Многосерийный фильм "Бывшие", главные роли в котором исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов - на Первом канале 4 июня в 21:30, 5-6 июня в 21:35, 7 июня в 22:00.

Яна Миронова, дочь очень богатого чиновника, глубоко несчастна. Сложные, разрушительные отношения в семье и отсутствие друзей отбивают у нее желание быть в реальном мире, давно ставшим отвратительным. Девушка находит самый простой способ решения своих проблем, и через некоторое время становится пациенткой реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Там она знакомится с Ильей - новым психологом-консультантом. Поначалу Яна для него - очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих… В фильме также снимались Виталий Хаев ("Благословите женщину", "Дневник убийцы", "Как я стал русским"), Наталья Рогожкина ("Доктор Тырса", "Без свидетелей", "Спящие"), Григорий Чабан ("Тайны следствия", "Ментовские войны 5"), Даниил Вахрушев ("Физрук", "СуперБобрвы"), Леонид Громов ("Восьмидесятые", "Самара", "Линии судьбы") и многие другие. Актеры, готовясь к ролям, ездили в наркологические клиники, общались с врачами и пациентами. По словам режиссера Ивана Катаева, Люба и Денис прочитали много книг и смотрели фильмы на тему избавления от наркомании.

Подруга - до лучшего друга.

С 6 июня в рубрике "Русская серия" в 21.00 на канале "Россия 1" - остросюжетная мелодрама "Путешествие к центру души".

Вера Токменева (Анастасия Иванова) и Рита Скульская (Мария Баева) познакомились еще в далеких 90-х годах, в переломный для страны момент распада СССР и становления новой России. Их отцы были однокурсниками и друзьями, теперь спустя двадцать лет встретились снова. Только отец Риты (Александр Робак), предприимчивый делец, легко адаптировался в новой реальности и стал начальником АЭС. А отец Веры (Андрей Аверков) - бессребреник и правдолюб, так и не сумел сделать карьеру. Все, что ему осталось - работать в подчинении у бывшего однокурсника простым инженером. У Риты и Веры - схожие судьбы, они обе росли без матери и быстро стали лучшими подругами. Но любовь к одному мужчине развела их навсегда. С годами подруги превратились в непримиримых врагов. Рита не подозревала, что красавица Вера всю жизнь втайне мучительно завидовала ей. Вера была уверена, что невзрачная серая мышка Рита не заслужила того, что получала без всяких усилий - богатого отца, благополучную жизнь, перспективы и даже любовь…

Писатели - на войне

В цикле "НТВ-видение" - новый документальный фильм Владимира Чернышева "Война и мир Захара Прилепина" (8 июня, в 23:30).

Прилепин недавно выпустил книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" - о русских писателях и поэтах XIX века. В ней биографии Вяземского, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, Дениса Давыдова, Чаадаева и других хорошо знакомых со школьной скамьи представителей Золотого века. Но ракурс тот, что светские донжуаны, острословы, дуэлянты и отчаянные гусары умели не только блестяще писать, но и верно служить своей стране. Каждый успел побывать на передовой, в настоящих сражениях, на своей войне: Отечественная 1812-го, кавказская, русско-турецкая… Захар Прилепин уже был автором "Взвода", когда уехал воевать в Донецк, где стал замкомбата. Батальон ополченцев возглавил человек, написавший про ополченцев и офицеров русской литературы. И не случайно именно сюда, в разрушенный войной город, он пригласил Владимира Чернышева, чтобы поговорить о героях своей книги. "Взвод" - книга не о войне. "Взвод" - книга о выборе. Никто из героев моей книги войнобесием не страдал. Просто случаются ситуации, когда у них не получилось иначе. Теперь говорят, что цивилизация сняла эти вопросы. Мне кажется, нас обманывают. В мире идет сегодня 60 войн одновременно. О чем мы говорим?", - слова Захара Прилепина.

Жена футболиста

Новое реалити-шоу "Сборная жен. Футболисты" будет выходить на канале "Ю" с 4 июня в 15.30 по будням.

Это - откровенное реалити-шоу о том, как на самом деле живут избранницы звездных футболистов. Героини проекта: Мария Погребняк, Инна Жиркова, Алина Хомич, Марина Шишкина и Екатерина Малафеева. Постоянные переезды, отношения на расстоянии, преследование фанаток, воспитание детей в одиночку и поддержка мужа, от чьего успеха зависит благополучие всей семьи - такова обратная сторона их глянцевой жизни. Ведь "жена футболиста" - это практически профессия. Все героини разные, и у каждой из них свои жизненные принципы, но связывает их одно - статус. Канал "Ю" проживет несколько месяцев вместе с героинями проекта, чтобы понять, что такое быть женой футболиста на самом деле.

Команда

4 июня в 22:00, в преддверии Чемпионата мира по футболу, на Канале Disney состоится российская премьера аргентинского сериала "Одиннадцать" от создателей суперхита "Виолетта". Зрители увидят историю о начинающем футболисте, который мечтает стать звездой спорта.

Старшеклассник Габо, главный герой сериала "Одиннадцать", живет вместе со своей бабушкой в маленьком городке. Все свободное время он проводит на поле, ведь его главная страсть - футбол. Жизнь юного героя меняется, когда его спортивный талант замечает тренер престижной футбольной школы. Он приглашает Габо переехать в Буэнос-Айрес и войти в состав "Золотых ястребов" - одной из ведущих школьных команд, которая сейчас переживает не лучшие времена. Тренер надеется, что с приходом Габо ситуация изменится, и "Золотые ястребы" вновь будут одерживать победу за победой. Мариано Гонсалес, исполнивший роль Габо, с детства играл в футбол - сначала в школьных командах, а затем за Университет Пенсильвании, в который он поступил, живя в Америке. Его второй большой страстью всегда было актерское мастерство, ради которого он решил оставить карьеру профессионального футболиста. Благодаря приглашению в проект Disney, Мариано удалось совместить оба своих увлечения. По сюжету сериала персонажу Мариано придется столкнуться с многочисленными трудностями, преодолеть свои страхи и выработать качества, которые сделают его истинным лидером. Любовь к футболу, сила воли и желание побеждать - ключевые факторы, которые помогут одиннадцати мальчишкам стать сплоченной командой.

Дневники мотоциклистов

Легендарный проект "Американский чоппер" возвращается на Discovery Channel 7 июня в 23:00.

Семейная команда снова вместе - после десятилетнего перерыва отец и сын Тотулы объединяются. Но есть же зрители, которые ничего не знают - ни о них. Ни о программе. Для таких расскажем, что в искусстве создания байков-чопперов Тотулы - одни из лучших. Неудивительно, что в числе их клиентов были знаменитые актеры, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, политики. Пол-старший и Пол-младший делали мотоциклы для Билла Мюррея, Уилла Смита, Лэнса Армстронга, Билли Джоэла, Джейсона Ли и даже для Санта-Клауса. Тотулы также посвящали свои творения знаменательным событиям и собирали чопперы в честь героев - например, один из байков был призван почтить память нью-йоркских полицейских, погибших во время взрыва башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Всего было снято 233 выпуска программы, и последний из них вышел в эфир около пяти лет назад. Однако отношения начали портиться задолго до этого - в 2008 году Тотулы, устав от постоянных скандалов, решили делать чопперы порознь. Но теперь - отношения отца и сына тоже вышли на новый уровень. Они провели работу над ошибками и воссоединились. Зрители опять получат эксклюзивный доступ в мастерскую Orange County Choppers, которая заметно изменилась за эти годы - теперь здесь есть не только сборочный цех, но и магазин, выставочный зал, кафе, ресторан и боулинг-клуб. Неизменным осталось только одно - перфекционизм мастеров и стремление сделать каждый мотоцикл уникальным.