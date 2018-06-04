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04.06.2018 12:38
Рубрика: Власть

По итогам выборов президента в бюджет вернется 325,5 млн рублей

Текст: Галина Мисливская
Более трехсот миллионов рублей будет возвращено в федеральный бюджет после подведения финансовых итогов выборов президента России, состоявшихся 18 марта. Отчет о расходовании средств был утвержден сегодня на заседании Центризбиркома.

Согласно тексту отчета, в федеральном бюджете было предусмотрено почти 17,7 млрд рублей на проведение выборов главы государства. Эти средства были распределены следующим образом: избиркомам всех уровней - 17,5 млрд рублей (в том числе - резерв 3,1 млрд рублей), МИД и Минобороны на проведение голосования за рубежом - 123 млн рублей, ЦИК - 109 млн рублей.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Фактические расходы на выборы составили 14,3 млрд рублей. Из полученных средств избиркомы всех уровней сэкономили 325,5 млн рублей. "Основные направления экономии - транспортные расходы, оптимизация закупочной деятельности, мы сэкономили серьезные деньги на изготовлении бюллетеней", - пояснил зампред ЦИК Николай Булаев.

Экономия бюджетных средств стала возможна благодаря рациональному расходованию средств, которое, подчеркнул он, должно стать нормой для всех предстоящих избирательных кампаний.

Как использовать оставшиеся средства, ЦИК будет решать вместе с Минфином, рассказал Булаев. Пока решения по этому вопросу нет, но в самой комиссии хотели бы потратить их на материально-техническое оснащение избиркомов, в том числе - на покупку КОИБов, которые особенно нужны на крупных участках, где голосует по три тысячи человек.

Еще 3,1 млрд рублей были зарезервированы в бюджете на нужды президентской кампании, но не израсходованы. "Мы не планировали их расходовать, это были резервные деньги", - отметил Булаев.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Центризбирком на заседании в понедельник утвердил также финансовые отчеты кандидатов в президенты. Напомним, своим пассивным избирательным правом воспользовались 36 граждан России, но регистрацию прошли только восемь. Двое из не попавших в избирательный бюллетень не представили сведения о поступлении средств в свои избирательные фонды. Это Эльвира Агурбаш, выдвинутая от "Альянса зеленых", и Михаил Козлов, представитель Партии социальной защиты. Как рассказал журналистам Николай Булаев, на них ЦИК составил административные протоколы, у комиссии есть такое право. Затем документы будут направлены в мировой суд. Штраф за непредоставление сведений составляет от 20 до 25 тысяч рублей.

Теперь отчет ЦИК будет направлен в палаты Федерального Собрания, а также в СМИ для публикации.

Одобрение финансового отчета ЦИК о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента РФ, и отчетов кандидатов является формальным завершением кампании по выборам главы государства.

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