Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и одобрил нашумевшую законодательную инициативу: поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят гибкую систему зачета времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания.

Юридическое время в следственном изоляторе и колонии будет течь по-разному. Особенно важно, что инициатива коснется не только тех, кому вскоре не посчастливится попасть за решетку, но и сотням тысяч уже осужденных за преступления. В отношении них также могут быть переведены стрелки на тюремных "таймерах", и сидеть большинству из них останется меньше. Скорость таких часов будет зависеть от режима наказания. Если суд направит осужденного в колонию общего режима, то день СИЗО будет равен полутора дням колонии. Если же гражданину приговором будет назначена колония-поселение, то день СИЗО засчитают за два. По словам авторов идеи, такая сложная таблица умножения нужна для справедливости. Ведь день в СИЗО и день в колонии - это совсем разные дни. "У нас условия содержания лиц, как осужденных после приговора суда, так и подследственных во время расследований, разные, - пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Фактически сейчас в этом отношении у нас просто приравнивание всех ко всему".

Проект особо оговаривает, что к террористам и рецидивистам коэффициенты применяться не будут

Сегодня неважно, в СИЗО человек был или под домашним арестом, получил потом тюремный режим, колонию-поселение либо общий режим. Все идет в зачет одинаково. Хотя, по словам Павла Крашенинникова, очевидно, что везде разные условия для жизни, для здоровья и так далее.

"Чтобы эту несправедливость убрать, мы вот такие поправки намерены принять, - говорит Павел Крашенинников. - Будут введены коэффициенты, чтобы все это систематизировать. К примеру, нахождение человека в следственном изоляторе, это, по сути, такое же нахождение, как на тюремном режиме, самом строгом. Все остальные режимы они менее строгие, и человек находится в более лучших условиях".

Кроме того, законотворцы рассчитывают, что новый порядок также приведет к более взвешенному подходу при избрании подследственным такой меры пресечения, как взятие под стражу.

Напомним, что идея обсуждается уже больше десяти лет. А инициатива была внесен в Госдуму в июне 2008 года (после нескольких лет обсуждений). В первом чтении проект был принят в 2015 году. Сейчас готовится второе чтение. Важно, что система получается именно гибкой. Осужденные за терроризм под умножения-сокращения не попадут, у них в любом случае день пойдет за день. Не будут применяться коэффициенты и к опасным рецидивистам. А для тех, кому назначен домашний арест, время будет течь медленнее. По мнению разработчиков проекта, это тоже справедливо.

"Что касается домашнего ареста, то очевидно, что приравнивать его ни к какой-то колонии, ни к следственному изолятору нельзя, - говорит Павел Крашенинников. - Поэтому два дня под домашним арестом будут приравниваться к одному дню нахождения в СИЗО. На слуху было несколько громких историй, когда фигурантам резонансных дел время пребывания под домашним арестом шло в зачет впоследствии вынесенного приговора. И они либо избегали колонии, либо проводили там считаные дни. Это, конечно, сыграло свою роль. Резонанс был мощный. Законодатели, как выразители общественного мнения, на все эти истории отреагировали".

В свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев согласился, что аргументы "за" известны. "Но есть и серьезные сомнения у критиков, - говорит он. - Например, они обращали внимание, что непонятно, как пересчитывать сроки осужденным, уже отбывающим наказание. Ведь закон улучшает условия, а такие законы имеют обратную силу".

Но трудноисполнимо - не значит невозможно. "К тому же сама по себе трудность исполнения не должна быть решающим аргументом при принятии того или иного законодательного решения, - сказал председатель правления АЮР. - Поскольку условия в СИЗО заметно отличаются в худшую сторону от условий отбывания в колониях, представляется справедливым подход, когда время пребывания в СИЗО не будет приравниваться ко времени, проведенному в колонии. Представители АЮР принимали активное участие в доработке законопроекта, и мы поддерживаем данную инициативу".