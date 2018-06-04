Дмитрий Медведев нашел Аркадию Дворковичу место в руководстве "Сколково"

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать в фонде "Сколково" должность председателя и наделить этими полномочиями своего бывшего заместителя Аркадия Дворковича.

Председатель правительства приехал в инновационный центр "Сколково", чтобы поговорить с членами совета одноименного фонда, управляющего проектом, об изменениях в структуре руководства. "Чтобы выстроить эту работу эффективно, предлагаю ввести новую должность - председателя фонда - и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, - поделился премьер-министр своими соображениями. - А Виктор Феликсович (Вексельберг. - Прим. "РГ"), надеюсь, как и ранее, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда". Вексельберг также сохранит за собой должность президента фонда. При этом и он, и Дворкович останутся сопредседателями совета фонда.

Аркадию Дворковичу проект инновационного центра хорошо известен. Он в целом курировал инновационное направление в правительстве. "Теперь я готов в соответствии с тем, что было сказано, приступить к этой работе уже внутри центра, внутри команды. Надеюсь, будет принято положительное решение по изменению в устав, по введению позиции председателя фонда, и на полную катушку буду готов работать с самого первого дня", - заверил экс-вице-премьер членов совета.

Работы предстоит еще много. Даже внутри самого иннограда. "Значительная часть инновационного центра еще не застроена или если застроена, то не обустроена так, как нам бы всем хотелось", - заметил Дмитрий Медведев. Также он обратил внимание, что центр имеет 90 индустриальных партнеров, но исследовательские центры открыли только треть. "Непонятно почему. Условия не такие создаете или они по каким-то причинам не считают правильным инвестировать? Об этом надо думать", - указал премьер-министр.