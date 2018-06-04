Додон: Русский останется языком межнационального общения в Молдавии

Несмотря сегодняшнее решение Конституционного суда Молдавии, русский язык останется в республике языком межнационального общения. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал президент страны Игорь Додон. Напомним, что ранее суд признал "устаревшим" принятый еще во время "перестройки", в 1989 году, Закон о функционировании языков на территории Молдавии, который позволил достичь компромисса в лингвистическом пространстве страны.

Как известно, накануне распада СССР прозападно настроенная интеллигенция Молдавии провозгласила единственным государственным языком молдавский, добившись при этом упразднения кириллицы. Жители Приднестровья и Гагаузии попытались наделить соответствующим статусом и русский язык, однако у них ничего не вышло. Он был признан тогда языком межнационального общения, что и было закреплено в законе. Этот исторический консенсус стал основой новой молдавской государственности, считает Додон.

Между тем противостоящее ему правительство пытается вытеснить русский язык из публичного пространства - вплоть до идеи запретить гражданам общаться на нем с чиновниками. Сегодня президенту также не удалось оспорить в Конституционном суде поправки, запрещающие трансляцию в стране новостных и аналитических теле- и радиопрограмм из РФ.