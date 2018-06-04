Долги россиян по кредитам и штрафам в этом году выросли

В этом году на 5 процентов выросли долги россиян и в первом квартале превысили 4 триллиона рублей. Правда, на конец квартала задолженность немного упала - до 3,7 триллиона рублей. Остальные долги были погашены.

Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Например, на исполнении ведомства находилось несколько тысяч исполнительных производств о взыскании коммунальных платежей на общую сумму 78,3 миллиона рублей. Остаток на конец квартала составил - 58,7 миллиона рублей.

По данным СМИ, немалую часть долгов составляют не выплаченные гражданами кредиты. Но лидеры по числу исполнительных производств - штрафы ГАИ. По постановлениям ГИБДД было возбуждено 8,8 миллиона исполнительных производств на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. Всего же на исполнении ведомства в первом квартале находилось 17,1 миллиона постановлений ГИБДД на общую сумму 15,2 миллиарда рублей.