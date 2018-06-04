Дорожающий бензин отразится на ключевой ставке Банка России

Новости

Росстат: В России выросло производство бензина 18:30
Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления 18:27
В Пензе трех школьниц сбили у пешеходного перехода 18:25
Появился трейлер "Короля Лира" с Энтони Хопкинсом в главной роли 18:25
МВД Британии выставили счет за расследование инцидента в Солсбери 18:17
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России 18:16
В Кировской области в ДТП с трактором пострадали шесть человек 18:12
В Калужской области из банкомата похитили более 1,7 миллиона рублей 18:11
Неподалеку от Бейкер-стрит Камбербэтч спас курьера от хулиганов 18:10
На саммите в Циндао обсудят дальнейшее совершенствование ШОС 18:00
Презентация книги Павла Крашенинникова состоится в "РГ" 13 июня 18:00
Бурятских полицейских отдали под суд за пытки и гибель подростка 17:48
В Петербурге старейшая солистка Андреевского оркестра погибла в ДТП 17:43
Названы телесериалы с худшими финалами 17:40
Ректор уральского вуза вместе с дочерью пойдет под суд за взятки 17:37
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Екатеринбурге 17:15
Журналиста Кирилла Вышинского хотят обменять на гражданина Украины 17:14
В Ленобласти три ребенка пострадали из-за улетевшего батута 17:12
Главный кадровик СК России освобожден от должности 17:08
В Краснодаре нарисуют 30-метровый портрет капитана испанцев 17:07
Путин уволил обвиняемого в халатности главу МЧС по Кемеровской области 17:02
После ДТП с автобусом в Екатеринбурге 24 человека попали в больницы 16:56
Видео: В Удмуртии на улицы города вышел медведь 16:55
В Ростовской области выставили на продажу котенка за миллион рублей 16:55
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 17:06
Рубрика: Экономика

Дорожающий бензин отразится на ключевой ставке Банка России

Текст: Нина Егоршева
Банк России будет учитывать рост цен на бензин при принятии решений по ключевой ставке. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также не исключила, что нынешняя ситуация на топливном рынке может разогнать годовую инфляцию на 0,2-0,4 процента.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Медведев поручил стабилизировать цены на бензин

По словам Набиуллиной, в апреле бензин подорожал на 6,1 процента в годовом выражении, а в мае - на 11,8 процента, что вызывает особое беспокойство регулятора. Председатель ЦБ также отметила, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий россиян, что уже стало заметно в апреле, передает РИА Новости.

При этом Эльвира Набиуллина уточнила, что пока инфляция остается на низком уровне - 2,4 процента.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский