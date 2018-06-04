Дорожающий бензин отразится на ключевой ставке Банка России

Банк России будет учитывать рост цен на бензин при принятии решений по ключевой ставке. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также не исключила, что нынешняя ситуация на топливном рынке может разогнать годовую инфляцию на 0,2-0,4 процента.

По словам Набиуллиной, в апреле бензин подорожал на 6,1 процента в годовом выражении, а в мае - на 11,8 процента, что вызывает особое беспокойство регулятора. Председатель ЦБ также отметила, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий россиян, что уже стало заметно в апреле, передает РИА Новости.

При этом Эльвира Набиуллина уточнила, что пока инфляция остается на низком уровне - 2,4 процента.