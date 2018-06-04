Цифровая трансформация экономики во всем мире меняет существующие отрасли и создает новые.

Страны Евразийского экономического союза сконцентрировались на разработке и использовании "сквозных технологий", которые могут обеспечить мультипликативный эффект от инвестиций в исследования и разработки. Ключевым ресурсом развития при этом становится интеллектуальная собственность. Участники рынка ЕАЭС, национальные и межгосударственные институты развития, бизнес-структуры консолидируют усилия в создании принципиально новой цифровой инфраструктуры и инструментов для тех, кто создает и использует интеллектуальную собственность.

Сегодня уже создан единый координирующий орган - Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности при Ассамблее народов Евразии, который предложил набор шагов для глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС через реализацию стратегической программы развития института интеллектуальной собственности.

Россия выступила инициатором запуска проекта по созданию консорциумов по "сквозным технологиям" Национальной технологической инициативы, которые в свою очередь легли в основу нового проекта Евразийского консорциума "Прикладная наука". Это платформа для формирования сети общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network) - системообразующее решение для скорейшего перехода важнейших отраслей к цифровой экономике. "Платформа DRnD Network повысит эффективность коммуникации исследователей и инженеров, организации и реализации научно-технологических проектов, использования результатов и монетизацию научного потенциала", - рассказал вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

"Развитие общего социально-экономического евразийского пространства - задача, поставленная давно. С переменным успехом она решалась все эти годы, - отметил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. - Было создано значительное количество различных интеграционных институтов. Но как это зачастую случается, мегатренды глобального развития общества ставят все новые и новые вызовы перед уже существующими решениями. Фактически ежечасно мы сталкиваемся с ситуацией, когда локальные решения не могут работать на опережение мировых трендов развития. Более того, их внедрение несет в какой-то степени повышенные риски. И сегодня, когда мы уже говорим о задаче формирования цифровой экономики на территории евразийского пространства, фактически "бесшовной" экономики, нам следует выйти на качественно новый уровень и понятийного аппарата и инструментария".

Мировой рынок интеллектуальной собственности растет более чем на 10 процентов в год

Ответом на вызовы мегатрендов могут стать решения, в которых заложены глобальные видения и универсальные подходы, полагает Андрей Бельянинов. Создание таких универсальных систем, по его словам, это формирование единых инфраструктур и сред разработки, в основе которых инновационные механизмы. Речь идет о создании межотраслевых инфраструктур, способных дать новый импульс для развития уже существующих отраслей экономик и сформировать положительные предпосылки для становления новых евразийских рынков, кросс-рынков и более того - новых экономически перспективных сфер.

"Формирование единого евразийского пространства в фарватере цифровой экономики требует всеобъемлющего комплексного подхода, в котором будут четко определены основные точки опоры стратегии и всех программ развития, - уверен руководитель Научного центра Евразийской интеграции, советник президента РФ Сергей Глазьев. - Вектор нового времени направлен на взаимные интеграции, в первую очередь в области экономики, научно-технических решений, образования и культуры. Глобализация и цифровизация изменяют саму структуру экономики, что требует трансформации всего привычного нам уклада. Сегодня нам требуется гармонизация отраслевых политик и планов, координация научно-образовательных и культурно-гуманитарных политик. Все это станет фундаментом для цифровой экономики. Источником же для нее будут не только и не столько привычные на сегодня нам материальные ресурсы в виде нефти, газа, леса, драгоценных металлов и так далее".

Секрет современного экономического роста - это интеллектуальная собственность, убежден Сергей Глазьев. Он сравнил ее с философским камнем в экономике - она дает возможность бесконечного самовоспроизводящегося экономического роста, подъема благосостояния и качества жизни населения. "Государства, которые специализируются на наукоемких товарах, получая эту интеллектуальную ренту, направляют ее на усиление своих конкурентных преимуществ, - отметил эксперт. - Напротив, страны, с размахом распродающие свои недра, фактически отдают невоспроизводимые богатства, которые потом невозможно будет получить заново. Одновременно такие страны ввозят товары, содержащие интеллектуальную ренту, что равносильно импорту инфляции". Поэтому, говоря о цифровой экономике для евразийского пространства, следует думать о развитии принципиально нового ресурса - интеллектуальной собственности, пояснил Глазьев.

Мировой рынок интеллектуальной собственности растет темпами, превышающими рост "материальных" рынков - более чем на 10 процентов в год, рассказал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. Свыше 70 процентов трафика глобальных цифровых сетей составляет движение объектов интеллектуальной собственности. Россия, по его словам, не только внимательно следит за трендами, но и является законодателем лучших практик, направленных на всестороннее развитие сферы интеллектуальной собственности.

Россия выступила инициатором запуска проекта по созданию консорциумов по "сквозным технологиям"

"Мы стали первой страной, которая запустила "интеллектуальный блокчейн". Министерство культуры выступило партнером этого проекта, - напомнил Александр Журавский. - Мы видим большой потенциал в создании инфраструктурных решений для сферы интеллектуальной собственности, так как это фактически даст возможность сформировать новый живой рынок: за счет конкуренции повысить качество объектов интеллектуальной собственности, сделать их более доступными для общества, повысить их экономическую привлекательность. Уверен, что опыт России станет прекрасным примером для наших партнеров - стран евразийского пространства. Со многими из них мы исторически и культурно близки, поэтому оборот объектов интеллектуальной собственности между нами находится на традиционно высоком уровне. Тиражирование лучших практик и уже имеющихся у нас наработок позволит внести ощутимый вклад в укрепление нашего сотрудничества и станет взаимовыгодным".

Развитие цифровой экономики - стимул к углублению интеграции между странами евразийского пространства, считает президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский. И возможности интеллектуальной собственности как основного источника для этого развития, по его мнению, практически безграничны.

"Формирование передового института интеллектуальной собственности возможно при комплексном подходе, - обратил внимание эксперт. Для этого была разработана Евразийская интеллектуальная инициатива. Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию о намерениях, а список конкретных участников и реальный план действий. В программе зафиксировано семь шагов: "Эффективные собственники", "Право для технологий", "Открытый доступ", "Интеллектуальная биржа", "Взрывной рост", "Глобальная интервенция", "Новые кадры цифровой Евразии". Это принципиально новый подход к развитию института интеллектуальной собственности в целях глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС".

Евразийская интеллектуальная инициатива подразумевает создание и принципиально новой цифровой среды для оборота интеллектуальной собственности на территории евразийского пространства. Создается беспрецедентный механизм и комплексная среда для развития человеческого потенциала, и в первую очередь для повышения эффективности работы бизнеса на евразийском пространстве. "Мы, с одной стороны, используем существующий, доказавший свою эффективность тренд на платформенные решения, с другой - создаем уникальное инфраструктурное решение, позволяющее реализовывать системообразующие проекты для экономики", - заключил Андрей Кричевский.

Развитие сферы интеллектуальной собственности связано не столько с изменениями законодательства, сколько с различного рода организационными решениями. "Основная проблема, с которой все мы сегодня сталкиваемся, не законодательного характера, - подтвердил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. - Мы не имеем большого опыта работы с объектами интеллектуальной собственности и понимания, что на этих объектах можно зарабатывать деньги. Наша задача - донести до людей, что при помощи интеллектуальной собственности можно заработать состояние и что за оборотом нематериальных активов - будущее".