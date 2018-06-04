Страны Евразийского экономического союза сконцентрировались на разработке и использовании "сквозных технологий", которые могут обеспечить мультипликативный эффект от инвестиций в исследования и разработки. Ключевым ресурсом развития при этом становится интеллектуальная собственность. Участники рынка ЕАЭС, национальные и межгосударственные институты развития, бизнес-структуры консолидируют усилия в создании принципиально новой цифровой инфраструктуры и инструментов для тех, кто создает и использует интеллектуальную собственность.
Сегодня уже создан единый координирующий орган - Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности при Ассамблее народов Евразии, который предложил набор шагов для глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС через реализацию стратегической программы развития института интеллектуальной собственности.
Россия выступила инициатором запуска проекта по созданию консорциумов по "сквозным технологиям" Национальной технологической инициативы, которые в свою очередь легли в основу нового проекта Евразийского консорциума "Прикладная наука". Это платформа для формирования сети общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network) - системообразующее решение для скорейшего перехода важнейших отраслей к цифровой экономике. "Платформа DRnD Network повысит эффективность коммуникации исследователей и инженеров, организации и реализации научно-технологических проектов, использования результатов и монетизацию научного потенциала", - рассказал вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.
"Развитие общего социально-экономического евразийского пространства - задача, поставленная давно. С переменным успехом она решалась все эти годы, - отметил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. - Было создано значительное количество различных интеграционных институтов. Но как это зачастую случается, мегатренды глобального развития общества ставят все новые и новые вызовы перед уже существующими решениями. Фактически ежечасно мы сталкиваемся с ситуацией, когда локальные решения не могут работать на опережение мировых трендов развития. Более того, их внедрение несет в какой-то степени повышенные риски. И сегодня, когда мы уже говорим о задаче формирования цифровой экономики на территории евразийского пространства, фактически "бесшовной" экономики, нам следует выйти на качественно новый уровень и понятийного аппарата и инструментария".
Ответом на вызовы мегатрендов могут стать решения, в которых заложены глобальные видения и универсальные подходы, полагает Андрей Бельянинов. Создание таких универсальных систем, по его словам, это формирование единых инфраструктур и сред разработки, в основе которых инновационные механизмы. Речь идет о создании межотраслевых инфраструктур, способных дать новый импульс для развития уже существующих отраслей экономик и сформировать положительные предпосылки для становления новых евразийских рынков, кросс-рынков и более того - новых экономически перспективных сфер.
"Формирование единого евразийского пространства в фарватере цифровой экономики требует всеобъемлющего комплексного подхода, в котором будут четко определены основные точки опоры стратегии и всех программ развития, - уверен руководитель Научного центра Евразийской интеграции, советник президента РФ Сергей Глазьев. - Вектор нового времени направлен на взаимные интеграции, в первую очередь в области экономики, научно-технических решений, образования и культуры. Глобализация и цифровизация изменяют саму структуру экономики, что требует трансформации всего привычного нам уклада. Сегодня нам требуется гармонизация отраслевых политик и планов, координация научно-образовательных и культурно-гуманитарных политик. Все это станет фундаментом для цифровой экономики. Источником же для нее будут не только и не столько привычные на сегодня нам материальные ресурсы в виде нефти, газа, леса, драгоценных металлов и так далее".
Секрет современного экономического роста - это интеллектуальная собственность, убежден Сергей Глазьев. Он сравнил ее с философским камнем в экономике - она дает возможность бесконечного самовоспроизводящегося экономического роста, подъема благосостояния и качества жизни населения. "Государства, которые специализируются на наукоемких товарах, получая эту интеллектуальную ренту, направляют ее на усиление своих конкурентных преимуществ, - отметил эксперт. - Напротив, страны, с размахом распродающие свои недра, фактически отдают невоспроизводимые богатства, которые потом невозможно будет получить заново. Одновременно такие страны ввозят товары, содержащие интеллектуальную ренту, что равносильно импорту инфляции". Поэтому, говоря о цифровой экономике для евразийского пространства, следует думать о развитии принципиально нового ресурса - интеллектуальной собственности, пояснил Глазьев.
Мировой рынок интеллектуальной собственности растет темпами, превышающими рост "материальных" рынков - более чем на 10 процентов в год, рассказал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. Свыше 70 процентов трафика глобальных цифровых сетей составляет движение объектов интеллектуальной собственности. Россия, по его словам, не только внимательно следит за трендами, но и является законодателем лучших практик, направленных на всестороннее развитие сферы интеллектуальной собственности.
"Мы стали первой страной, которая запустила "интеллектуальный блокчейн". Министерство культуры выступило партнером этого проекта, - напомнил Александр Журавский. - Мы видим большой потенциал в создании инфраструктурных решений для сферы интеллектуальной собственности, так как это фактически даст возможность сформировать новый живой рынок: за счет конкуренции повысить качество объектов интеллектуальной собственности, сделать их более доступными для общества, повысить их экономическую привлекательность. Уверен, что опыт России станет прекрасным примером для наших партнеров - стран евразийского пространства. Со многими из них мы исторически и культурно близки, поэтому оборот объектов интеллектуальной собственности между нами находится на традиционно высоком уровне. Тиражирование лучших практик и уже имеющихся у нас наработок позволит внести ощутимый вклад в укрепление нашего сотрудничества и станет взаимовыгодным".
Развитие цифровой экономики - стимул к углублению интеграции между странами евразийского пространства, считает президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский. И возможности интеллектуальной собственности как основного источника для этого развития, по его мнению, практически безграничны.
"Формирование передового института интеллектуальной собственности возможно при комплексном подходе, - обратил внимание эксперт. Для этого была разработана Евразийская интеллектуальная инициатива. Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию о намерениях, а список конкретных участников и реальный план действий. В программе зафиксировано семь шагов: "Эффективные собственники", "Право для технологий", "Открытый доступ", "Интеллектуальная биржа", "Взрывной рост", "Глобальная интервенция", "Новые кадры цифровой Евразии". Это принципиально новый подход к развитию института интеллектуальной собственности в целях глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС".
Евразийская интеллектуальная инициатива подразумевает создание и принципиально новой цифровой среды для оборота интеллектуальной собственности на территории евразийского пространства. Создается беспрецедентный механизм и комплексная среда для развития человеческого потенциала, и в первую очередь для повышения эффективности работы бизнеса на евразийском пространстве. "Мы, с одной стороны, используем существующий, доказавший свою эффективность тренд на платформенные решения, с другой - создаем уникальное инфраструктурное решение, позволяющее реализовывать системообразующие проекты для экономики", - заключил Андрей Кричевский.
Развитие сферы интеллектуальной собственности связано не столько с изменениями законодательства, сколько с различного рода организационными решениями. "Основная проблема, с которой все мы сегодня сталкиваемся, не законодательного характера, - подтвердил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. - Мы не имеем большого опыта работы с объектами интеллектуальной собственности и понимания, что на этих объектах можно зарабатывать деньги. Наша задача - донести до людей, что при помощи интеллектуальной собственности можно заработать состояние и что за оборотом нематериальных активов - будущее".