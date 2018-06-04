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04.06.2018 15:42
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали стадионы ЧМ-2018 с самым быстрым интернетом

Текст: Юлия Кривошапко

Российские сотовые операторы хорошо подготовились к предстоящему Чемпионату мира по футболу. На всех 12 стадионах страны, где пройдут матчи мундиаля, у болельщиков будет возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом. Самыми же скоростными спортивными аренами в этом плане признаны московские "Лужники" и стадион в Санкт-Петербурге.

Фото: depositphotos.com
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Исследование качества услуг в сетях сотовых операторов провело информационно-аналитическое агентство Telecomdaily. Везде, за исключением Саранска, Калининграда и Нижнего Новгорода, замеры осуществлялись непосредственно на спортивных аренах во время тестовых матчей.

В "Лужниках" максимальные скоростные характеристики на выгрузку и скачивание данных составили 141,5 Мбит/с. На спортивной арене северной столицы - 72 Мбит/с - второе место в рейтинге. Практически столь же высокие показатели эксперты зафиксированы на аренах в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Рейтинг аэропортов с самым скоростным интернетом возглавили воздушные гавани Казани и Ростова-на-Дону. Что касается железнодорожных вокзалов, то здесь вне конкуренции оказался Екатеринбург.

По мнению генерального директора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова, операторы провели большую работу по созданию indoor-покрытия на стадионах и обеспечили качественные технические характеристики на других инфраструктурных объектах, в числе которых билетные кассы, парки, отели. Как уточнил Кусков, практически нет мест, где не обеспечена хотя бы минимальная скорость интернета на уровне 7-8 Мбит/с. Даже ее более чем достаточно, как для серфинга по сайтам, так и для просмотра фото и видеоконтента.

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