4 июня в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему "Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу: что ждет авиадебоширов".

Обсуждение приурочено к вступлению в силу поправок в Гражданский и Воздушный кодексы РФ, а также в кодекс об административных правонарушениях.

В пресс конференции приняли участие: Владимир Борисович Черток - заместитель руководителя Ространснадзора и Олег Игоревич Аксаментов; - директор Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперт в области воздушного права.

С сегодняшнего дня закон позволяет авиакомпаниям составлять так называемые "черные списки" пассажиров, которые не будут допускаться к услугам данного перевозчика в течение одного года. В случае нарушений безопасности полета пассажиром, командир воздушного судна уведомляет его о составлении заявления, которое повлечет за собой включение данного пассажира в реестр лиц, для которых перевозка станет ограниченной. При этом даже если нарушитель откажется от ознакомления с данным документом, ответственность с него это не снимет - информация так или иначе передается руководству авиакомпании, которая по результатам проверки надзорными органами данной ситуации, будет принимать решение о необходимости включения такого пассажира в "черный список". В случае положительного принятия - авиадебошир обязан в письменном виде ознакомиться с таким постановлением, после чего для него вступает в силу закон об ограничении полетов на воздушных судах данного перевозчика.

"Кроме того, компания и граждане могут подать иски на возмещение ущерба, который они получили от этого гражданина, - поясняет Владимир Черток, заместитель руководителя Ространснадзора. - Это тоже, конечно, судебное решение, но для него возникает много сложных жизненных ситуаций. Поэтому лучше на борту вести себя корректно, выполняя все правила перевозок".

Как и в любом правиле, здесь тоже возможны свои исключения - сопровождение на лечение, необходимость полететь на лечение самому, похороны родственников и прочее.

Под законодательство попадают не только лица, находящиеся непосредственно на борту самолета. Новая статья УК "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств" предусматривает наказание за совершение хулиганских действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

"Это могут быть лица на поверхности, которые, например, препятствуют безопасной посадке или безопасному взлету воздушного судна, - уточняет директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов. - Например, балуясь лазерной указкой. В этом случае они не являются пассажирами, не находятся в полете. Но авиаперевозчик имеет право в случае, если по данному составу лицо будет приговорено к уголовной ответственности, ограничить его в праве заключить договор с этой авиакомпанией".

Созданный авиакомпанией реестр не является публичным. По сути, это база персональных данных, которую ведет сам перевозчик и законодательством не предусмотрено возможности эту информацию передавать, публиковать или обмениваться ей с третьими лицами.