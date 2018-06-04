Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились усилить координацию по данному вопросу.

Как сообщает ТАСС, Сергей Лавров встретился с Ван И в Претории, где в понедельник открывается заседание министров иностранных дел стран БРИКС.

"Стороны обменялись мнениями и достигли консенсуса. В частности, были согласованы совместные действия двух стран для внесения вклада в процесс денуклеаризации (сокращения запасов ядерного оружия) полуострова и достижения долгосрочного порядка и стабильности в этом регионе", - такая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства КНР.