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04.06.2018 14:17
Рубрика: Экономика

Иностранные болельщики с 4 июня могут въехать в Россию по FAN ID

Текст: Татьяна Шадрина

Гости Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) из-за рубежа могут уже сегодня, 4 июня, въехать в Россию по паспорту болельщика без оформления визы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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По FAN ID они смогут пересекать границу России с 4 июня до 23 часов 59 минут по 15 июля 2018 года по местному времени. А вот выехать по FAN ID, без дополнительного оформления виз, можно будет до 25 июля 2018 года включительно.

Ряд иностранных болельщиков могут получить электронную версию паспорта болельщика в формате PDF. А потом в центрах выдачи паспортов болельщиков получить уже заламинированный бланк. Но для того, чтобы не было никаких накладок при пересечении границы, стоит распечатать PDF, полученный по электронной почте, и предъявить при пересечении границы.

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