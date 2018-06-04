Ивица Олич: Чемпионат мира в России будет для меня особенным

Теперь буду чаще пасовать

Как так получилось, что вы стали одним из ассистентов главного тренера сборной Хорватии Златко Далича?

Ивица Олич: Летом я завершил карьеру. И почти сразу же решил, что хочу работать тренером. Поступил в школу, начал обучение. И вдруг мне позвонил Далич, предложил с ним поработать в сборной. Мы договорились за пять минут. Я понимаю, почему он захотел пригласить меня. Я ведь почти со всеми ребятами из нынешней команды играл, знаю их всех. Это очень важный момент. И я не ставил никаких условий. Мне просто приятно находиться в сборной. Причем в любом качестве. Теперь говорю друзьям: раньше был нападающим, теперь ассистентом. Буду больше в пас играть (смеется).

Вы пришли в непростой момент для сборной. Хорваты были близки к непопаданию на чемпионат мира.

Ивица Олич: Это было бы катастрофой. Когда мы с Даличем пришли, состояние ребят было очень плохим. Я говорю о психологии. Такие футболисты как Модрич, Манджукич, Ракитич, Перишич, не могут взять и перестать играть на высоком уровне. Но не хватало уверенности. И нам надо было поработать над психологией. Счастлив, что мы с этим справились. Обыграли сначала Украину в группе, а потом в стыковых матчах Грецию. Вернулись на свой уровень.

Что входит в ваши функции?

Ивица Олич: Анализ матчей, просмотр потенциальных новичков. Почти каждую неделю я езжу куда-то, слежу за игроками.

Тяжело перестроиться на тренерскую работу?

Ивица Олич: Непросто. Когда ты игрок, то смотришь на все совсем по-другому. Ты не видишь со стороны, что происходит на поле. А когда ты тренер, то стараешься обдумать все, прежде чем принять решение. И ты очень много работаешь над психологией. Как общаться с игроками, как заниматься тактикой - без этого никак.

Как остановить Месси? Что-нибудь придумаем

Хорватия - очень опытная команда. Это плюс или минус?

Ивица Олич: Конечно, плюс. У нас есть несколько игроков, для которых чемпионат мира в России может стать последним в карьере. И это огромная мотивация для них.

Объективно - на что может рассчитывать Хорватия на чемпионате мира?

Ивица Олич: Мы с 1998 года не выходили из группы на чемпионате мира. Так что наша главная задача - участие в плей-офф. А там посмотрим. Многое будет зависеть от соперников.

У вас непростая группа: Аргентина, Нигерия, Исландия.

Ивица Олич: Да, нам немного не повезло. Конечно, Аргентина - фаворит. Но у нас есть одно преимущество над ними. Если мы проиграем Аргентине, нас никто не будет ругать. А их за каждый промах будут критиковать. И это в чем-то правильно, потому что за них выступает Месси. Вообще для нас самый важный матч - первый, против Нигерии. Если выиграем, будут большие шансы на выход в плей-офф.

Как остановить Месси?

Ивица Олич: Понятно, что это великий игрок, но у нас есть время, чтобы что-нибудь придумать.

Вы играли на трех чемпионатах мира. Какой из них больше всего запомнился?

Ивица Олич: Каждый по-своему. Это как целая жизнь! Впервые я сыграл в 2002 году. Жутко волновался тогда, не спал по ночам. Я был молодым парнем, а рядом со мной такие звезды были как Шукер, Бокшич. Но я вроде справился со всем, даже гол забил Италии. Второй чемпионат был в 2006 году. Это был один из самых неприятных моментов в карьере. Все шло здорово, я много забивал за ЦСКА. Но за восемь месяцев до чемпионата мира я порвал крестообразные связки. Мне удалось вернуться к турниру, но я не набрал форму. И очень жалею об этом. Я тогда мог показать себя в Германии, и раньше переехать в Европу. А так я попал туда в 29 лет. Третий чемпионат мира в Бразилии был странным. Я понимал, что этот чемпионат - последний в моей карьере. Жаль, не вышли из группы, хотя шансы были.

Ивица Олич: Очень хотел вернуться в Россию. Здорово, что несколько недель буду слышать вашу речь

Вы впервые поедете на чемпионат мира в качестве тренера. Волнуетесь?

Ивица Олич: Конечно. Этот чемпионат мира будет для меня особенным, потому что он пройдет в России. Очень люблю вашу страну. Никогда не забуду те четыре года, что я играл у вас и жду возвращения. Хотя бы 2-3 недели буду говорить по-русски. Может, вспомню какие-то фразы (смеется).

Кто-то из родственников приедет?

Ивица Олич: Конечно. Мой брат, семья - они точно будут. Хотя, конечно, до России долго ехать. Но когда я играл на чемпионате мира в Бразилии, со мной туда отправились 15 человек!

Много хорватов приедет в Россию?

Ивица Олич: Не сомневайтесь в этом. А матч с Нигерией в Калининграде, можно сказать, будет для нас домашним. Как вы знаете, в Германии проживает очень много хорватов. А от Берлина до Калининграда 800 километров. Многие приедут на машинах. Без поддержки наши ребята не останутся - это точно.

Расскажите о базе вашей сборной в России. Как ее выбирали, и почему остановились на ней?

Ивица Олич: У нас возникли проблемы с выбором базы, потому что мы не смогли ее заранее забронировать из-за участия в стыковых матчах. Когда мы вышли на чемпионат мира, начали думать о базе. Был вариант с Калининградом, с Москвой. Но в итоге остановились на базе, которая находится в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Она нас полностью устроила. Здесь есть озеро, красивая природа. Можно отдохнуть, особенно после нагрузок.

Путаница с Березуцкими

Часто вспоминаете о ЦСКА? С кем-то из армейцев общаетесь, переписываетесь?

Ивица Олич: Бывает. Общаемся с Романом Бабаевым, Игнашевичем. В последний раз видел ребят в 2015 году, когда мы играли товарищеский матч в Ростове с Россией. Это удивительно, что братья Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Они большие молодцы. Как и Акинфеев. ЦСКА - одна из главных команд в моей жизни. Очень хочу попасть на новый стадион. Я еще ни разу там не был. Может, в следующем году удастся приехать.

Самый памятный момент в ЦСКА?

Ивица Олич: Победа в Кубке УЕФА. В нас никто не верил, но мы это сделали. Я никогда не забуду финал. И то, что происходило за несколько дней до него.

Расскажите.

Ивица Олич: Мы играли кубковый матч в Санкт-Петербурге. И мне тогда сломали нос. Меня сразу после игры отвезли в госпиталь, сделали операцию. А финал через несколько дней! Я так боялся, что Газзаев не поставит меня из-за травмы. За пару дней до матча мы отправились на сборы в Германию. Я решил потренироваться в маске, но сразу понял: мне так неудобно. Я почти не видел мяча. И вот после тренировки я подошел к Газзаеву и говорю: "Тренер, я ничего не вижу. Хочу снять маску". Он соглаился. А на следующем занятии в каком-то моменте мяч попал мне в нос! Ужас! Кошмар! У меня пошла кровь. Я готов был разрыдаться. Утром ко мне снова подошел Газзаев. "Ты мне нужен здоровым. Если не готов сыграть, скажи". Я ему: "Георгиевич, я ни за что не пропущу этот матч. Даже если мне ногу сломают!" Он поверил в меня. Я отыграл больше часа, и мы победили. Ради таких моментов стоит заниматься футболом.

Что еще кроме победы в Кубке УЕФА, вам запомнилось в ЦСКА?

Ивица Олич: Много чего. Например, шутки Березуцких. Их было так много, что я ничего и не вспомню сейчас (смеется). Я когда только пришел в ЦСКА, никак не мог понять: кто из них Вася, а кто Леша. Спросил у Рахимича. И вот перед тренировкой сидим в раздевалке, Элвер подходит с Березуцкими ко мне и говорит: "Ивица. Видишь, у него кривой нос? Это Вася. Запомнишь?" Я запомнил. И больше их не путал.

Дерби со "Спартаком" - это нечто особенное?

Ивица Олич: Ох… Это нечто. Адреналин, страсть, борьба. Никогда не забуду первый матч на "Лужниках" на искусственном поле. Он был как бетон. Я никак не мог привыкнуть к нему. Но потом адаптировался. И забил там немало голов.

Вы ведь могли перейти вместо ЦСКА в "Спартак", не так ли?

Ивица Олич: Да. Был момент, когда "Спартак" хотел меня купить, но я выбрал ЦСКА. И всегда много забивал спартаковцам. Мне нравилось это делать. Причем голы были красивые. Даже нерабочей правой ногой им как-то забил (смеется).

Никогда не забуду поражение от "Челси"

Последние десять лет карьеры вы отыграли в Германии. К чему сложнее всего было привыкнуть в Бундеслиге?

Ивица Олич: Там все по-другому, чем в России. Другие поля, климат. Благодаря чемпионату мира у немцев появились суперстадионы. Как только у меня появился вариант с Германией, я сразу согласился. Мечтал играть в Бундеслиге. А окончательно решил, что перееду туда, в 2006 году, когда мы с ЦСКА встречались в гостях с "Гамбургом". Фантастические ощущения! Было ощущение, что весь стадион, все 57 тысяч человек играют против нас. Это очень круто.

Планировали задержаться в Германии на столь длительное время?

Ивица Олич: Нет. Думал, поиграю 2-3 года там и уеду куда-нибудь. Но когда мне сделала предложение сама "Бавария", я понял: все, закончу карьеру в Германии. Мне очень нравилось в Мюнхене. Я много добился там. Но никогда не забуду поражение в домашнем финале Лиги чемпионов с "Челси". Они создали один момент - и забили. И я промахнулся в серии пенальти. Это было ужасно.

Вы закончили карьеру в команде "Мюнхен 1860". Их болельщики недолюбливают "Баварию"?

Ивица Олич: Я такого не заметил. Все-таки команды разного уровня, почти не играют друг против друга. Я знаю много болельщиков "Мюнхена 1860", которые переживают и за "Баварию".

Второй дивизион чемпионата Германии жестче первого?

Ивица Олич: Намного! Это вообще другой футбол. Лишь несколько команд играют в футбол. А остальные забивают гол, и садятся в защиту. И по ногам бьют, из-за чего судьи часто показывают желтые и красные карточки. Но это был полезный опыт. И вообще я очень доволен карьерой игрока. Осталось преуспеть и в тренерской работе.

Досье "РГ"

Ивица Олич

Родился 14 сентября 1979 года в хорватском городе Давор.

Выступал за команды: "Герта" (1998-1999), "Марсония" (1999-2001), "Загреб" (2001-2002), "Динамо" Загреб (2002-2003), ЦСКА (2003-2007), "Гамбург" (2007-2009, 2015-2016), "Бавария" (2009-2012), "Вольфсбург" (2012-2014), "Мюнхен 1860" (2016-2017).

За сборную Хорватии играл с 2002 по 2015 год. Участник трех чемпионатов мира.

Двукратный чемпион Хорватии. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА. Чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии.

Футболист года в Хорватии (2002, 2003). Дважды попадал в список 33 лучших игроков чемпионата России (2003, 2004).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"