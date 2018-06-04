Из-за пепла закрыли главный аэропорт Гватемалы

Вулкан Фуэго внес коррективы в работу гватемальского аэропорта Аурора. Из-за пепла воздушную гавань пришлось закрыть, отменены десятки рейсов.

СМИ также сообщают об эвакуации около 100 человек из гольф-клуба "Ла реюньон". Местные власти призвали людей сохранять спокойствие. Тем временем, по данным ТАСС, в результате извержения вулкана шесть человек погибли, еще 20 пострадали.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 километра, входит в число самых активных вулканов на территории центральноамериканской республики. Находится в 40 километрах к юго- западу от столицы Гватемалы.